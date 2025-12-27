'박시은♥' 진태현, 입양 딸에 통큰 지원 "하고싶은 거 다해, 엄빠가 다 해줄게"

최종수정 2025-12-27 06:22

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 입양한 딸에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

26일 진태현은 자신의 SNS 계정에 영상과 함께 글을 게재했다. 그는 "운동선수는 운동에만 집중하는 거야. 기록과 실력이 쌓이면 영광이 따라와. 쓸데없는 유명세는 그저 쓸데없는 거야. 진정한 실력자가 되길. 그 도전, 엄빠가 함께 한다, 우리 지혜"라고 적으며 딸을 향한 응원과 신뢰를 전했다.

공개된 영상에는 진태현이 입양한 딸 한지혜 씨가 체육관에서 땀을 흘리며 고된 훈련에 몰두하는 모습이 담겼다. 진태현은 "날아올라라. 하고 싶은 거 다 해. 우리 지혜, 엄빠가 다 해줄게"라며 따뜻하게 응원했다.


진태현과 박시은은 2015년 결혼했으며, 2019년 대학생 딸을 입양해 화제를 모았다. 이어 올해 초에는 마라토너 한지혜 씨와 제주에서 간호사를 준비 중인 딸을 가족으로 맞이했다.


그는 지난 10월 딸 한지혜 씨가 부산에서 열린 제106회 전국체전에 마라톤 선수로 출전해 전국 5등을 기록했다고 밝히며 기쁨을 전했다. 진태현은 "여름 내내 흘린 수많은 땀은 진심으로 훈련해 온 시간의 결과입니다. 지혜가 처음 저희에게 '두 분처럼 좋은 어른이 되고 싶어요'라고 했던 말이 기억납니다. 그 한마디에 많은 생각을 하게 됐습니다. 저는 태어나서 스스로를 좋은 사람이라 생각해 본 적이 한 번도 없습니다. 그래서 이 친구에게만큼은 진짜 좋은 어른이 되어 주자고 마음먹었습니다. 그래서 함께 밥을 먹고 챙겨주는 가족이 되었습니다"라고 말했다.

이어 "비록 친아버지, 친어머니는 아니지만, 훈련 과정을 지켜보고 함께하는 밥 먹는 식구로서 끝까지 잘 완주해 내길 기도하며 응원합니다. 파이팅, 경기도 한지혜!"라며 전국체전에 출전하는 모든 선수들에게도 격려의 메시지를 전했다.

