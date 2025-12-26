남보라, 母 안타까운 건강 상태에 오열 "몸에서 사리 나와" ('편스토랑')

[스포츠조선 정안지 기자] 남보라가 "엄마가 우리 키우다가 몸에서 사리가 나왔다"며 13남매를 키우며 고생한 엄마를 향한 안타까움을 드러냈다.
26일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 남보라가 지난 방송에 이어 엄마와 함께 대가족을 위해 역대급 대용량 요리를 했다.
이날 남보라는 엄마와 함께 4번째 요리로 어묵 돈가스를 준비했다. 이때 남보라는 "우리 키우면서 울었던 적 있냐. 나 엄마 우는 거 본 적 없다"고 물었고, 엄마는 "많다. 애 키우기 힘들다고 아이 앞에서 우냐"라며 항상 강인했던 엄마 모습과 달리 혼자 힘든 순간이 많았음을 내비쳤다.
엄마는 "너(남보라)하고 다윗(8번)이 화상 입었을 때 가장 힘들었다"라며 당시의 사고를 떠올렸다. 남보라 역시 그때 상황을 회상하며 "초등학교 5학년 때인가, 혼자서 튀김기 하겠다고 했다가 튀김기를 엎어서 세빈이까지 크게 다쳤다"고 했다.
엄마는 "너 한쪽 다리 화상 입고 다윗이는 아기였고, 둘 데리고 병원 다녔다"고 했고, 남보라는 "다윗이는 큰 화상을 입어서 피부이식 이야기까지 나왔었다"라고 심각했던 상황을 전했다. 다행히 지금은 흉터도 없고 깨끗하다고.
또한 엄마는 "수두 걸렸을 때 제일 힘들었다. 13명이 돌아가면서 앓았다"며 "매일 이불 빨래 돌리고 매일 소독하고, 근데 한명 끝나면 또 한명이 걸렸다. 그때 제일 힘들었다"면서 많은 아이들 만큼 힘들고 지쳤던 지난 시간을 떠올렸다.
남보라는 "우리 다 키우느라 엄마가 그렇게 아팠나보다"며 가슴 아파했다. 실제로 남보라 엄마는 담석증 수술, 요로결석 등으로 고생했다고. 어머니는 "'아이 키우는 게 힘들다'고 하면 '내 아이가 잘 되려면 도를 닦는 마음으로 아이를 키워라'고 이야기를 한다"고 말했다. 이를 들은 남보라는 "진짜 엄마가 도 닦았다. 우리 키우다가 몸에서 사리가 나왔다"며 안타까워했다.