이혁재 또 채무 논란..“3억 원 빌리고 안 갚아” 사기 혐의 피소
[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이혁재가 인천시 비상임 특별보좌관으로 활동하던 당시 한 자산운용사 관계자로부터 돈을 빌린 뒤 갚지 않았다는 고소가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.
26일 인천 연수경찰서 등에 따르면 지난 7월 "이혁재가 2023년 3억 원을 빌린 뒤 이를 변제하지 않고 있다"는 내용의 고소장이 경찰에 접수됐다. 고소인은 모 자산운용사 측으로, 이혁재가 인천시 미디어콘텐츠 특별보좌관으로 재직하던 당시 인천에서 시행될 사업 이권을 제공하겠다며 돈을 빌리고도 갚지 않았다고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.
이혁재는 2022년 10월부터 1년간 무보수 명예직인 인천시 비상근 특별보좌관으로 활동했다. 다만 이혁재는 해당 직함을 이용해 돈을 빌린 것은 아니라며 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 "최근 이혁재를 불러 조사했다"며 "구체적인 내용은 수사 중인 사안이라 밝히기 어렵다"고 말했다.
한편 이혁재는 과거에도 채무 문제로 법적 분쟁을 겪은 바 있다. 지난 2017년에는 전 소속사로부터 빌린 2억4천여만 원을 갚지 않아 소속사가 제기한 민사 소송에서 패소했다. 또 2015년에는 지인으로부터 빌린 2억 원을 변제하지 않아 피소됐으나, 이후 피해자가 고소를 취하한 것으로 전해졌다.
