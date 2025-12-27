정은표, 이경규 폭탄 발언에 뜨끔..“쇼윈도 부부 눈치 채다니 무서운 분…

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정은표가 방송인 정곡을 찌르는 이경규의 발언에 감탄을 드러냈다.
정은표는 27일 개인 계정에 "지웅이가 경규 아저씨를 만나고 왔네요. 여섯 살 꼬맹이 때 처음 만났던 아저씨를 어른이 돼서 만나는 모습이 신기해 보이네요"이라는 글과 함께 영상 캡처를 공유했다.
해당 캡처에는 이경규가 정지웅에게 "사랑은 없다"며 "사기"라고 말하는 장면이 담겼다.
평소 아내와의 금슬을 자랑해왔던 정은표는 "현실적인 조언을 해주셔서 좋기는 한데 우리 부부의 쇼윈도를 눈치 채고 계셨다니 역시 무서운 분 ㅜㅜ"이라며 유쾌한 반응을 보였다.
앞서 지난 25일 채널 '갓경규'에는 이경규가 SBS '스타주니어쇼 붕어빵'에 함께 출연했던 배우 정은표의 아들 정지웅을 만나는 영상이 공개됐다.
영상에서 이경규는 정지웅이 연애 중이라고 밝히자 "내가 누구와 살 것인가 이게 굉장히 중요하다"며 "사랑? 사랑은 없다"라고 염세적인 의견을 보여 웃음을 자아냈다.
이에 정지웅은 "저희 부모님은 사랑이 있다고 하신다"고 답했고, 이경규는 "그거 사기야. 지웅이네 부모님이 사이가 좋다. 서로 많이 사랑한다. 내가 안다 그거를. 그런데 너희들한테 보여주려고 그러는 거다"라고 가짜 뉴스를 퍼트려 또 한 번 웃음을 더했다. 정지웅은 그런 이경규에 "항상 제가 너무 긍정적으로 생각하는 게 있는데 현실적인 조언을 해주셔서 감사하다"고 말하며 고마움을 표했다.