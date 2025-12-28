김종서, 서태지와의 불화 질문에 솔직 답변 “갈라섰냐고? 일부러 연락 안 하는 것”

기사입력 2025-12-28 12:17


김종서, 서태지와의 불화 질문에 솔직 답변 “갈라섰냐고? 일부러 연락 안…

김종서, 서태지와의 불화 질문에 솔직 답변 “갈라섰냐고? 일부러 연락 안…

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김종서가 오랜 친구인 가수 서태지의 근황을 전했다.

지난 26일 채널 '[팟빵] 매불쇼'에는 '넷플릭스 1위 대홍수! 혹평의 쓰나미! (류현경 화답 영상)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 김종서는 진행자의 "요즘도 서태지를 만나시나요?"라는 질문에 "아니요"라고 답했다. 이어 진행자가 농담처럼 "혹시 갈라선 거 아니냐"고 묻자, 김종서는 "그냥 기다리고 있다. 서로 바빠서 연락을 자주 하지 않는다"고 답했다.

이어 그는 "그 친구는 평생을 고뇌하고 있다. 항상 뭐가 없다. 지금도 잘 밖에 다니지 않고 있지 않나. 자기 스튜디오에 앉아서 스케치하고 곡을 쓰고 다른 뭐가 없다. 오직 음악이라서 저도 다음 작품을 기대하고 있다. 그럴 때는 서로 연락을 안 한다"고 덧붙였다.

또 진행자가 "두 분이서 RC카로 취미를 공유하는 모습이 참 보기 좋았는데"라고 하자, 김종서는 "그걸로 비행기도 날리고 자동차 레이스도 했었다. 이제는 가정이 생겼고 아이도 컸으니 그런 걸 할 수 없다"고 말했다.

한편, 서태지는 지난 24일 크리스마스를 맞아 약 1년 만에 SNS를 통해 근황을 전했다. 그는 "작년과 달리 올해는 모두 평안하고 차분한 크리스마스를 보내는 것 같다"며 "올해도 열심히 살았지만 팬들에게 전할 '좋은 소식'은 없어서 안타깝다"고 밝혔다. 이어 아무리 바빠도 건강을 최우선으로 챙기라며, 멀리 있어도 서로에게 깊은 의지가 되기를 바란다고 덧붙였다.

1972년생으로 53세인 서태지는 2013년 16살 연하 배우 이은성과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

2014년 9집 발매 이후 새 앨범 활동은 이어지지 않았으며, 2017년 데뷔 25주년 기념 콘서트를 끝으로 현재까지 휴식기를 이어오고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용, “결국 영안실로”→구급대원 “희망 없었다” (동치미)

2.

안성재 비난 댓글 8천개 쏟아진 '두쫀쿠'...이혜원 "지구 10바퀴 돌아야" 리얼 후기

3.

"이미 계획했던 일"...故 홍종명, 사망 후 8명 살린 장기기증, 오늘 13주기

4.

'이수와 이혼' 린, 침묵 깼다...의미심장 새벽글 "부서지더라도 품고 싶던 사람"

5.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용, “결국 영안실로”→구급대원 “희망 없었다” (동치미)

2.

안성재 비난 댓글 8천개 쏟아진 '두쫀쿠'...이혜원 "지구 10바퀴 돌아야" 리얼 후기

3.

"이미 계획했던 일"...故 홍종명, 사망 후 8명 살린 장기기증, 오늘 13주기

4.

'이수와 이혼' 린, 침묵 깼다...의미심장 새벽글 "부서지더라도 품고 싶던 사람"

5.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

스포츠 많이본뉴스
1.

"GOAT논쟁?가장 위대한 골잡이 논쟁은 끝났다" 불혹의 호날두 또 멀티골 '올해 40호골'→英언론인의 종지부! 1000골 금자탑 '-44'

2.

'철밥통' 최형우가 떠났다...'대개편' KIA 타선의 핵심, 나성범-김선빈 DH 전쟁 발발하나

3.

'역대 최초 FA 4번 역사를 창조했다' 강민호, 삼성과 2년 20억 도장 'FA로만 211억 벌었다' [공식발표]

4.

"한국 축구 오열각" 이대론 다음시즌 프리미어리거 전멸한다…'11연패' 황희찬의 울버햄튼, 조기강등 확률 '99.7%'

5.

[오피셜]"2부에서 잘하면 포항 간다" 유럽파 출신 멀티플레이어 김승호, 충남아산 떠나 포항 입단…전남 풀백 김예성도 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.