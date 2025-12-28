강민경, 신체포기각서 썼다가 눈물 "죽을 수도 있을 것 같아"
[스포츠조선 이게은기자] 그룹 다비치 멤버 강민경이 미국의 매운 치킨 전문점을 찾았다가 예상치 못한 경험을 했다.
28일 강민경의 유튜브 채널 '걍밍경'에는 **'약속이 취소된 외향인의 연말'**이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 강민경은 미국에서 공연을 관람한 뒤 맛집 투어에 나선 모습이 담겼다. 그는 특히 극강의 매운맛으로 유명한 치킨집을 찾았고, "그렇게 맵다고 난리가 나서 제일 매운맛으로 시켰다"며 7단계 중 가장 강한 단계에 도전했다고 밝혔다.
이후 강민경은 영수증처럼 긴 종이를 보여주며 "이건 영수증이 아니다. 매운 음식으로 탈이 나더라도 책임지지 않는다는 내용에 사인을 해야 한다"고 설명했다. 해당 치킨집은 가장 매운 단계인 '리퍼(Reaper)'를 주문할 경우, 신체 손상이나 사망에 이르더라도 책임지지 않는다는 내용의 면책 서류에 서명을 받는 것으로 알려졌다.
강민경은 "'미국 치킨이 매워봤자 얼마나 맵겠어'라는 생각이었는데, 서명하라고 하니까 진짜 맵겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 그러나 치킨을 맛본 직후 그는 "먹을 수 없다. 안 된다"며 곧바로 고통을 호소했고, 눈물까지 흘려 보는 이들을 놀라게 했다.
강민경은 "절대 먹지 마시라. 절대. 농담이 아니라 도전도 하지 마시라. 사람 죽을 수도 있을 것 같다"며 "저처럼 무식한 애들만 먹는 것 같다"고 거듭 강조했다.
이후 강민경이 찾아본 후기에는 "입안이 뜨거운 인두로 혀를 지지는 것처럼 화끈거렸다", "견딜 수 없는 극심한 고통에 어지럽고 정신이 혼미해졌다"는 등 극심한 고통을 호소하는 반응이 이어져 눈길을 끌었다.
