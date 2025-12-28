최여진, 결혼 6개월만에 비보 "연이어 갑작스러운 이별, 실감 안나"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 최여진이 최근 두 반려견을 떠나보냈다며 절절한 심경을 전했다.
28일 최여진은 "2025년은 저에게 많은 변화를 준 한 해입니다. 제 삶에 없을 것만 같았던 결혼을 하고 영원할 줄 알았던 내 새끼 2마리 아담과 하와와의 이별도 함께 왔습니다"라며 말문을 열었다.
이어 "즐거워야 할 크리스마스가 온 지도 모르고 이별이라는 힘든 시기를 보냈어요. 아니 솔직히 지금도 보내는 중입니다. 아이들과 함께했던 행복하고 소중한 추억들이 어쩌면 이리도 날카로운 칼날이 되어 추운 날씨와 함께 가슴속 구석구석 후벼파는지.. 아프네요! 추억이 이리 야속한 건지 실감하고 있어요"라며 괴로운 심경을 전했다.
최여진은 "살아생전 금슬 좋아 한시도 떨어지지 않고 껴안고 살더니 갑작스레 떠난 마누라인 하와 ?아서 뭐가 그리 급한지 10일 만에 아담도 따라가네요. 엄마 아빠보다 마누라가 좋은가 봐요. 더 많이 사랑해 주지 못해서 미안해! 짧은 시간이었지만 나의 아들딸로 살아줘서 고맙고 많이 많이... 너무 많이 그리울 거 같아!"라고 전해 안타까움을 더했다.
함께 공개된 사진에는 반려견들과 함께한 모습들이 담겨 먹먹함을 자아냈다. 특히 최여진은 마지막으로 함께 찍은 가족 사진, 두 반려견이 묻힌 자리도 공개하며 다시금 깊은 슬픔을 드러냈다.
한편 최여진은 지난 6월 사업가와 결혼했다.
joyjoy90@sportschosun.com
