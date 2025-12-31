'52세' 송은이 "치매 유전자, 이미 가지고 있다" 깜짝 고백 ('옥문…

[스포츠조선 정유나 기자] '옥탑방의 문제아들' 송은이가 최근 검진을 통해 자신에게 치매 유전자를 있음을 알게 됐다고 고백했다.
KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')은 지난 7년간 세상의 모든 잡학 지식을 뇌에 채웠던 문제아들이 다시 뭉쳐 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다. 오는 1월 1일(목) 방송은 새해맞이 유익한 건강 이야기를 전할 의학계의 거장, 대한민국 대표 정신과 의사 이시형 교수와 국내 가정의학과 창시자 윤방부 교수가 출격한다.
이 가운데 김종국이 의학계의 거장들에게 세로토닌 부자로 인정받는다고 해 눈길을 끈다. 김종국은 자타공인 건강관리 마니아인 만큼 유독 건강 토크에 눈을 반짝인다. 이때, 이시형 교수가 행복 호르몬 세로토닌의 중요성을 강조하며 "햇볕 많이 쬐기, 꾸준한 운동하기, 스킨십 하기, 온건한 마음 갖기를 통해 꾸준히 노력해야 한다"라고 비법을 전수하자, 김종국은 "제가 많이 하는 것들"이라며 어필한다. 운동광 새신랑 김종국에게는 4가지 방법 모두 일상 루틴 그 자체. 이에 김숙이 "종국이가 세로토닌 부자야"라며 감탄하자, 이 교수 역시 흐뭇한 미소로 화답한다. 하지만 이때, '스킨십 하기'에 꽂힌 양세찬이 "은이 누나는 어떡해"라며 너스레를 떨어 폭소를 유발한다.
그런가 하면, 송은이가 최근 검진을 통해 자신에게 치매 유전자를 있음을 알게 됐다고 고백해 모두를 놀라게 한다. 송은이는 한국인 중 20%가 치매 유전자를 가지고 있다는 이시형 교수의 말에, "제가 이미 그 유전자를 가지고 있다"라고 담담하게 밝힌다. 생각지 못한 이야기에 놀란 양세찬이 "그럼 예방법이 뭐냐"라며 누나 걱정을 하자, 이시형 교수는 "해당 유전자가 있다고 해서 다 치매가 되는 건 아니다. 그리고 최근에는 치료법도 나왔다"라고 덧붙여 모두의 귀를 쫑긋하게 한다.
과연 세로토닌 부자 김종국의 구미를 당긴 의학계 거장들의 또 다른 건강 관리 비법은 어떤 것일지, 송은이를 안심시킨 새로운 치매 치료법은 또 무엇일지, '옥문아' 본 방송에서 확인할 수 있다.
옥탑방에서 펼치는 도파민 폭발의 수다와 퀴즈 전쟁이 담기는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS 2TV에서 방송된다.