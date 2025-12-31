서강준, 軍제대 후 첫 작품으로 '연기대상'까지 "현장 정말 그리웠다"

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 서강준이 작품에서 보여준 연기의 품격을 인정받으며 '2025 MBC 연기대상'에서 영예의 대상 주인공이 됐다.
특히 목소리부터 표정, 눈빛, 분위기까지 디테일한 표현력으로 캐릭터의 매력을 배가시키는 호연을 펼치며 한계 없는 연기력을 입증했다는 반응이 주를 이뤘다. 무엇보다 서강준은 액션부터 코믹, 휴먼, 스릴러까지 작품 속에 녹아든 다채로운 매력적인 분위기와 서사들을 자유자재로 펼쳐내는 압도적인 연기력으로 "서강준이 곧 장르"라는 호평을 얻으며 인생작 경신에도 성공했다는 반응을 이끌어냈다.
이어 "10년 넘게 연기를 하면서 늘 모든 순간을 소중히 여기자 다짐을 하면서도 나도 모르게 잊고 살았던 날이 많았는데 군대를 가니 현장이 정말 그립더라. 그렇게 군 복무를 마치고 처음 찍은 작품이 '언더커버 하이스쿨'이었다"라고 설명하며 "이번 작품을 통해 무거운 상을 받게 돼서 놀랍고 감사드린다. 나름 고민을 하면서 연기한다고 생각했는데 주위를 둘러보면 나보다 더 노력하는 분들이 정말 많으시더라. 그저 나는 운이 좋아서라는 생각밖에 안 들었다. 내가 언제까지 연기할 수 있을지 모르겠지만 끝맺는 그날까지 대체되고 싶지 않다. 그래서 더 간절하게 연기하고 연구하겠다. 감사드린다"라고 간절한 바람을 남겨 눈길을 더했다.
서강준은 드라마 '앙큼한 돌싱녀', '화정', '치즈 인 더 트랩', '안투라지', '너도 인간이니?', 'WATCHER', '그리드', 영화 '뷰티 인사이드', '미안해 사랑해 고마워', '해피 뉴 이어' 등 안방부터 스크린까지 출연하는 작품마다 완벽한 캐릭터 소화력을 펼쳐내며 '믿보배' 대세 배우로서 존재감을 빛낸 바 있다.
'언더커버 하이스쿨'에서 국정원 요원과 고등학생이라는 인물의 극한적 특징의 경계를 수시로 오가는 단단한 연기력으로 진한 울림을 선사해 앞으로의 연기 활약에도 이목이 집중되고 있다.
한편, '언더커버 하이스쿨'로 브랜드 네임을 공고히 다진 서강준은 엔터테인먼트 스트리밍 서비스 넷플릭스의 새 드라마 '월간남친' 특별 출연이 예고돼 글로벌 팬들의 기대감을 자극하고 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com