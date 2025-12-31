'현역가왕3'측 "숙행 단독무대 '통편집' 결정…급하게 상황 돌아가 입장…

|
[스포츠조선 고재완 기자] MBN '현역가왕3' 측이 숙행 '통편집'을 결정했다.
앞서 지난 29일 방송된 JTBC 시사 프로 '사건반장'에서는 트로트 경연 프로그램으로 유명세를 얻은 여가수의 상간 사실을 보도했다. 이날 '사건반장'에서는 두 자녀를 둔 40대 주부 A씨가 남편의 불륜을 폭로, 그 중심에 트로트 여가수가 있다고 밝혔다. A씨는 남편이 올해 초 예정된 가족 여행 일정을 갑자기 취소한 이후 집을 비우는 일이 잦아졌고 급기야 지난 2월 가출까지 감행하면서 사이가 틀어졌다고 고백하면서, 변호사를 선임해 상황을 알아본 결과 트로트 여가수와 남편이 동거 중이었다는 사실을 알게 됐다고 제보했다. 이어 공개된 CCTV 영상에서는 트로트 여가수와 A씨의 남편이 오피스텔 복도, 엘리베이터 안 등에서 포옹은 물론 진한 입맞춤을 하는 모습이 고스란히 담겨 있어 충격을 더했다. 남편과 트로트 여가수의 불륜을 알게된 A씨는 여가수에게 연락해 "우리 가정을 지킬 수 있게 내 남편을 돌려달라"며 매달렸지만 당시 여가수는 "내가 가지지도 않은 사람을 왜 달라고 그러냐. 제발 연락하지 말아달라"고 말했다고.
반면 여가수 측은 '사건반장'에 "용서 받기 위해 노력함과 동시에 진실을 밝히고자 한다. 곧 변호사를 선임해 민사소송 답변서도 제출할 예정이다. 나를 기망해 이번 사태를 초래한 남성(A씨의 남편)에게 구상권 청구 등 법적 조치를 취해 명확한 책임을 물을 예정이다"고 억울함을 호소했다.
방송 이후 숙행은 불륜, 상간을 묻는 팬들의 댓글이 개인 계정을 통해 쏟아지자 30일 댓글창을 폐쇄, 별다른 입장 없이 '묵묵부답'으로 침묵하다 30일 오후 자필편지로 "최근 불거진 개인 적인일로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다"라고 말한후 '현역가왕3' 하차를 발표했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
|
다음은 '현역가왕3' 제작진 공식입장 전문.
안녕하세요. '현역가왕3' 제작진입니다.
숙행 씨의 입장을 전달받은 후 급하게 상황이 돌아간 탓에 입장 정리가 늦었습니다.
앞으로 숙행 씨 단독 무대의 경우는 통편집하려고 합니다.
그러나 경연이다 보니 다른 출연자들과 얽힌 무대들이 있는 상황이라,
그 부분은 타 출연자가 손해 보지 않는 선에서 최소화시켜 편집할 예정입니다.
'현역가왕3' 제작진은 더 완성도 높은 프로그램을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다.