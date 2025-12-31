티빙, 연간 서비스 리포트 'TVING SERVICE 2025' 공개…콘텐츠·라이브·팬 경험까지, 시청 경험 전반의 변화와 성과 담았다[고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2025-12-31 09:30


티빙, 연간 서비스 리포트 'TVING SERVICE 2025' 공개…콘…

[고재완의 K-ShowBIZ] 티빙(TVING)이 지난 1년간의 서비스 변화와 성과를 정리한 연간 리포트 'TVING SERVICE 2025'를 공개했다.

이번 리포트는 단순한 기능 업데이트를 넘어, 콘텐츠 소비 방식부터 라이브 시청 구조, 팬 참여 경험, 뉴스·광고, 접근성에 이르기까지 시청 경험 전반을 재설계해 온 과정을 정리한 보고서다. 티빙이 '보는 OTT'에서 '경험하는 미디어 플랫폼'으로 전환해 온 설계의 결과를 담았다.

티빙 관계자는 "'TVING SERVICE 2025'는 지난 1년간의 결과이자, 앞으로의 방향을 보여주는 리포트"라며 "2026년 이후에도 티빙은 사용자 경험을 최우선에 두고, 더 많은 사람들이 즐겁게 머무를 수 있는 미디어 플랫폼으로 진화해 나가겠다"고 밝혔다.

콘텐츠, '보는 것'에서 '머무는 경험'으로 확장되다- 프로그램 전용관으로 확장된 팬 중심 콘텐츠 설계

티빙은 대표 시즌제 콘텐츠를 중심으로 프로그램 전용관을 도입해, 라이브·클립·쇼츠·VOD·비하인드 콘텐츠까지 하나의 공간에 집약했다. 모션 기반 인터랙션, 찜하기, 신규 에피소드 알림 등 팬 참여 기능을 통해 콘텐츠 소비는 일회성 시청을 넘어 반복 방문과 커뮤니티 참여로 확장됐다.

전용관 도입 이후 일부 대표 프로그램은 구독 기여도 측면에서도 뚜렷한 상승 흐름을 보이며, 팬 중심 시청 경험의 효과를 입증했다.

'같이 본다'는 선택지, OTT 시청 방식을 바꾸다 - 호스트 기반 시청 실험 '같이볼래 라이브'

OTT가 당연하게 유지해 온 단방향 시청 구조를 흔든 것도 지난 1년의 중요한 변화다. '같이볼래 라이브'는 호스트와 시청자가 실시간으로 소통하며 콘텐츠를 함께 즐기는 방식으로, OTT를 '혼자 보는 화면'에서 사람과 사람이 연결되는 공간으로 확장했다.


라이브 UI/UX 전면 재설계를 통해 소통 중심 시청 환경을 구현했으며, 장시간 라이브 콘텐츠가 유의미한 시청 경험으로 작동할 수 있음을 입증했다.

이는 시청을 넘어 소통과 참여를 플랫폼의 핵심 가치로 확장한 사례다.

라이브와 스포츠, 팬이 주도하는 시청 경험으로 진화 - 라이브 메뉴 개편·팬덤중계·현장음 중계

라이브는 더 이상 특정 이벤트를 보기 위해 잠시 들르는 메뉴가 아니다.

티빙은 라이브 탐색 구조를 전면 개편해, 특정 콘텐츠를 보기 위해 접속하는 메뉴에서 일상적으로 탐색하고 발견하는 핵심 시청 공간으로 진화시켰다. 이에 따라 라이브 접근성과 시청 시간이 함께 증가하며 플랫폼 경쟁력 강화로 이어졌다.

스포츠 중계에서는 팬덤중계와 현장음 중계를 도입해, 시청 방식을 사용자에게 돌려주는 팬 주도형 시청 문화를 확장하고 있다.

뉴스·숏폼·광고까지, 미디어 경험 전반으로 확장 - 뉴스 통합 메뉴·숏드라마·쇼츠 체인·UX 기반 광고

티빙은 뉴스 영역에서도 변화를 시도했다. 실시간 채널·쇼츠·클립·VOD를 하나의 뉴스 메뉴로 통합해, 사용자가 상황에 따라 소비 방식을 선택할 수 있도록 했다.

숏드라마와 쇼츠 영역에서는 체인형 쇼츠, 선택형 서사 등 모바일 환경에 최적화된 실험을 이어가며 K-콘텐츠 포맷 확장의 가능성을 넓혔다.

광고 영역에서는 UX 기반 노출 방식을 도입해, 시청 경험을 해치지 않으면서도 광고 효과를 높이는 모델을 구축했다.

'모두를 위한 TVING'을 향한 기본 설계 - 접근성을 서비스의 기본 기준으로

티빙은 접근성 개선을 통해 '보이지 않아도 사용할 수 있는 앱'을 목표로 서비스 전반을 재정비했다. 전맹·저시력 사용자를 포함해 화면을 보지 않아도 콘텐츠 탐색부터 재생까지 가능한 구조를 설계하며 모든 사용자가 콘텐츠 탐색부터 재생까지 가능한 환경을 구현했다. 접근성을 단발성 업데이트가 아닌 지속 가능한 서비스 기준으로 정립했다는 점에서 의미가 크다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이대호, 홍성흔 아니다' 초미의 관심, 울산 초대 감독 후보는 장원진-윤해진...단장엔 SSG 출신 류선규 포함

2.

충격! 불펜행 불만 품고 WS 선수단 이탈, 결국 폰세에 밀려 트레이드 수순...TOR 1892억 베테랑의 운명

3.

10억원+1,4R 지명권 내준 '우승 청부사', 그런데 관심이 없다고?…KIA 웃어야 하나 울어야 하나

4.

"흥민이 형, 저도 떠나요!" SON 이적 뒤 폭망…英 BBC 확인 '존슨 이적료 3500만 파운드, 크리스털 팰리스 합류'

5.

"너, 내 동료가 되라!" 폰세 신났다! 토론토, 日 '골글 3루수' 영입하나…오카모토 美서 미팅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.