고현정, 대상 후보 오른 2025년 마무리..절친들과 송년회 "나쁘지 않다"

기사입력 2025-12-31 09:44


고현정, 대상 후보 오른 2025년 마무리..절친들과 송년회 "나쁘지 않…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고현정이 절친들과 행복한 송년회를 즐겼다.

고현정은 30일 "제 2025년은 이렇게 지나가고 있어요. 나쁘지 않아요. 좋아요. 여러분은요? 괜찮으신가요?"라며 사진을 공개했다.


고현정, 대상 후보 오른 2025년 마무리..절친들과 송년회 "나쁘지 않…
사진 속 고현정은 절친한 사이인 가수 강민경, 엄정화, 정재형과 만나 연말 파티를 즐기고 있는 모습. 편안한 자리에서도 숨길 수 없는 미모를 뽐내며 시선을 사로잡았다.


고현정, 대상 후보 오른 2025년 마무리..절친들과 송년회 "나쁘지 않…
강민경 역시 이날 "현정 언니가 사 온 케이크 하나로 모두가 행복해진 저녁"이라며 송년회 인증샷을 공개했다.

강민경은 고현정과 엄정화를 '퀸'이라고 칭하며 음식을 먹는 사진을 공개하는가 하면, 함께 건배를 하고 있는 모습과 함께 "2025년 모두 수고 많으셨습니다"라고 전했다.


고현정, 대상 후보 오른 2025년 마무리..절친들과 송년회 "나쁘지 않…
한편 고현정은 올해 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'에서 연쇄살인마 사마귀 '정이신' 역할을 맡아 열연을 펼쳤다. 고현정은 31일 열리는 '2025 SBS 연기대상' 대상 후보에 올라 이제훈과 한지민, 윤계상, 박형식과 경쟁한다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

스포츠 많이본뉴스
1.

'이대호, 홍성흔 아니다' 초미의 관심, 울산 초대 감독 후보는 장원진-윤해진...단장엔 SSG 출신 류선규 포함

2.

10억원+1,4R 지명권 내준 '우승 청부사', 그런데 관심이 없다고?…KIA 웃어야 하나 울어야 하나

3.

충격! 불펜행 불만 품고 WS 선수단 이탈, 결국 폰세에 밀려 트레이드 수순...TOR 1892억 베테랑의 운명

4.

"흥민이 형, 저도 떠나요!" SON 이적 뒤 폭망…英 BBC 확인 '존슨 이적료 3500만 파운드, 크리스털 팰리스 합류'

5.

"너, 내 동료가 되라!" 폰세 신났다! 토론토, 日 '골글 3루수' 영입하나…오카모토 美서 미팅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.