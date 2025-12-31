이준호, 이쯤되면 '흥행 요정' 인정..'캐셔로' 공개 첫 주만에 글로벌…

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'(이제인·전찬호 극본, 이창민 연출)가 넷플릭스 글로벌 톱10 시리즈(비영어) 부문 2위를 차지하며 화제를 모으는 가운데, 비하인드 스틸을 공개했다.
'캐셔로'?가 지난 26일 공개 이후 380만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 톱10 시리즈(비영어) 부문 2위에 등극했다. 또한, 대한민국을 포함해 브라질, 인도네시아, 싱가포르, 태국, 사우디아라비아 등 총 37개 국가에서 톱10 리스트에 오르며 세계적인 인기를 실감케 하고 있다.
유쾌한 웃음은 물론 공감과 신선함까지 모두 담아낸 '?캐셔로'는 전 세계 시청자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 국내 시청자들은 어디서도 본 적 없던 '생활밀착형 히어로'라는 신선한 콘셉트에 대해 호평을 보냈다. 더불어 '캐셔로' 속 짠내나는 히어로들의 이야기가 많은 시청자들에게 공감을 불러 일으켰음을 짐작하게 한다. 해외 시청자들은 '?캐셔로' 속 인물들을 6인 6색의 개성 넘치는 연기로 그려낸 배우들의 연기에도 극찬을 보냈다.
함께 공개된 비하인드 스틸에는 배우들의 열정과 화기애애한 팀워크가 담겨 이목을 집중시킨다. 먼저, 강에 빠지려는 버스를 끌어 올리는 장면을 촬영하고 있는 이준호의 모습은 결국 지갑 대신 세상을 구하기로 선택한 상웅의 명장면을 다시금 떠오르게 만든다. 하늘을 나는 상웅의 장면을 촬영하기 위해 와이어를 착용한 채 열연을 펼치고 있는 이준호의 주머니에서 동전이 떨어지고 있는 모습을 포착한 스틸 역시 눈길을 사로잡는다. 이준호는 실감 나는 효과를 위해 실제로 복부에 무거운 동전 벨트를 착용한 채 촬영을 진행했다는 비하인드까지 전해져, 내돈내힘 히어로 상웅을 그려내기 위한 그의 노력을 알 수 있게 한다.
민숙의 감정선에 완전히 몰입한 김혜준, 그리고 진지한 표정으로 촬영 장면을 모니터링하고 있는 김병철과 김향기의 스틸은 '캐셔로'를 완성하기 위한 열정을 고스란히 전한다. 여기에 함께 다정하게 포즈를 취하고 있는 이준호, 김혜준, 김병철, 김향기의 모습은 카메라 밖에서도 빛나는 'TEAM 상웅'의 케미스트리를 엿볼 수 있게 한다. '캐셔로'?의 대미를 장식한, 상웅과 조나단(이채민)의 대결 장면을 촬영하고 있는 이준호와 이채민의 스틸에서는 두 캐릭터 사이 팽팽한 긴장감을 표현하기 위한 그들의 열정과 몰입이 돋보인다.
'캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이가 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물이다.