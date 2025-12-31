“뱃속에 2세가”… 김진경, ‘골때녀’ 최우수상→임신 깜짝 발표

기사입력 2025-12-31 08:18


“뱃속에 2세가”… 김진경, ‘골때녀’ 최우수상→임신 깜짝 발표

[스포츠조선 조민정 기자] 모델 김진경이 새해를 앞두고 기쁜 임신 소식을 전했다.

김진경은 31일 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 '2025 SBS 연예대상'에서 '골 때리는 그녀들'로 최우수상을 수상한 뒤, 무대 위에서 직접 2세 소식을 공개해 모두의 축하를 받았다.

트로피를 들고 선 김진경은 "5년 동안 밥 먹고 축구만 하며 살았다. 저를 믿고 응원해준 가족들에게 감사드린다"며 "갑자기 집에 축구선수가 생겨 놀랐을 텐데 항상 애정으로 지켜봐 준 분들"이라고 말문을 열었다. 이어 "당근과 채찍을 확실하게 주면서 늘 제 편이 돼준 남편 김승규 선수에게도 정말 고맙고 사랑한다"고 애정을 드러냈다.

그러면서 "사랑하는 축구를 잠시 쉬어야 할 때가 온 것 같다. 뱃속에 2세가 잘 자라고 있다"고 조심스럽게 고백했다. 김진경은 "잠깐 쉬는 건 아쉽지만 더 건강한 모습으로 다시 돌아오겠다"며 팬들과 팀을 향한 약속을 남겼다.

김진경은 유소년 축구선수 출신 모델로, MBC '골 때리는 그녀들'에서 뛰어난 기량과 승부욕을 보여주며 '예능 축구 대세'로 자리 잡았다. 그는 지난해 6월 축구 국가대표 골키퍼 김승규와 결혼해 화제를 모았으며, 부부는 결혼 1년 만에 부모가 되는 기쁜 소식을 맞았다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이대호, 홍성흔 아니다' 초미의 관심, 울산 초대 감독 후보는 장원진-윤해진...단장엔 SSG 출신 류선규 포함

2.

충격! 불펜행 불만 품고 WS 선수단 이탈, 결국 폰세에 밀려 트레이드 수순...TOR 1892억 베테랑의 운명

3.

"흥민이 형, 저도 떠나요!" SON 이적 뒤 폭망…英 BBC 확인 '존슨 이적료 3500만 파운드, 크리스털 팰리스 합류'

4.

"너, 내 동료가 되라!" 폰세 신났다! 토론토, 日 '골글 3루수' 영입하나…오카모토 美서 미팅

5.

10억원+1,4R 지명권 내준 '우승 청부사', 그런데 관심이 없다고?…KIA 웃어야 하나 울어야 하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.