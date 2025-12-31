통닭 프랜차이즈 CEO, 월 7천원으로 생계→닭 팔아서 연 매출 2천억 달성

[스포츠조선 조지영 기자] 연 매출 2천억원의 '통닭 부자' 김재곤이 닭으로 인생 역전을 이룬 '결정적 한 수'를 공개한다.

31일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 도계·가공·유통을 아우르는 종합 닭고기 전문기업과, 창업 8년 만에 가맹점 830개를 돌파한 치킨 프랜차이즈를 이끌며 '연 매출 2천억원'의 신화를 쓴 '대한민국 닭 업계의 산증인' 김재곤이 출연한다. 그의 인생에 담긴 아픔과 도전, 그리고 성공 뒤에 숨은 평생의 철학을 깊이 있게 조명하며 묵직한 울림을 선사한다. 특히 1만9500평의 대지에 지어진 초대형 닭 공장 내부와 함께, 한 마리의 닭이 우리가 먹는 치킨으로 탄생하기까지의 전 과정을 생생하게 담아내며 시청자들의 눈길을 사로잡을 예정이다.

15살에 부모를 잃고 일찍이 4남매의 가장이 된 김재곤은, 닭집에서 월급 7000원을 받으며 일해 동생들의 생계를 책임졌다. 결혼 후 독립을 결심한 그는 육촌 형님의 가게 한켠, 2평 남짓한 공간을 빌려 장사를 시작했다. 닭 80마리로 시작한 장사는 5년 만에 하루 판매량 1만5000마리를 기록하며 폭발적인 성장을 이뤄냈다. 1990년대 초, 한 달 매출이 1억원에 육박했다는 그의 이야기에 서장훈은 "거의 중소기업 수준"이라며 놀라움을 감추지 못한다. 이어 "그 돈으로 뭘 하셨냐"는 질문에 김재곤은 "동생들 결혼시키고, 막냇동생 대학교 학비도 댔다"고 담담히 답해 뭉클한 감동을 안긴다. 그의 이러한 성공에는 남들과는 다른 과감한 선택과 치열한 노력이 있었다. 2평 가게로 시작해 인생을 뒤바꾼 김재곤의 '결정적 한 수', 그 놀라운 이야기는 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 확인할 수 있다.

김재곤은 이번 방송을 통해 아직 끝나지 않은 자신의 도전을 이야기한다. 그는 "앞으로 이루고 싶은 목표가 있다"며 "몇백억 가지고는 안 될 것 같다. 1000억원은 필요하다"고 밝혀 현장을 술렁이게 만든다. 이미 성공의 정점에 선 그가 다시 거대한 꿈을 꾸는 이유는 무엇일지 궁금증이 모아진다. 더 나아가 자녀들을 향한 유산 상속에 대한 질문에는 모두의 예상을 뒤엎는 답변을 내놓아 서장훈과 장예원을 깜짝 놀라게 한다. 닭 80마리에서 출발해 현재는 하루 10만 마리를 유통하는 '닭 업계 큰손' 김재곤의 파란만장한 서사는 31일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 공개된다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

