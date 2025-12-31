[공식]아이유, 연말 맞아 2억 내놨다…올해만 9억 5천 기부

기사입력 2025-12-31 12:23


[공식]아이유, 연말 맞아 2억 내놨다…올해만 9억 5천 기부
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 배우 아이유(IU)가 연말을 맞아 2억 원을 기부하며 따뜻한 나눔의 손길을 전했다.

소속사 EDAM엔터테인먼트는 31일 "아이유가 연말을 맞아 '아이유애나'(아이유+유애나) 이름으로 총 2억 원을 기부했다"고 밝혔다. 이번 기부금은 미혼모, 자립 준비 청년, 장애인, 노인 등 다양한 취약 계층 지원에 사용될 예정이다.

기부금은 '한국미혼모가족협회', '아동권리보장원', '사랑의달팽이', '우양재단'에 각각 5천만 원씩 전달됐다. 해당 기부금은 경제적·사회적으로 어려움을 겪는 미혼모 지원을 비롯해 보호 종료 아동의 자립을 위한 초기비용 마련, 청각장애인을 위한 인공달팽이관 수술 및 보청기 지원, 겨울철 결식 위험에 놓인 노인을 위한 먹거리 지원 등에 사용될 예정이다.

아이유는 데뷔 기념일, 자신의 생일, 연말연시 등 매해 뜻깊은 날마다 '아이유애나' 이름으로 꾸준히 기부하며 선한 영향력을 전해왔다. 올해 3월에는 경상권 일대의 대형 산불 피해 지원과 소방관의 처우 개선을 위해 2억 원을 기부했으며, 어린이날에는 아동·청소년을 위해 1억 5000만 원, 생일과 데뷔 기념일에도 취약 계층을 위해 각각 2억 원씩 기부하며 따뜻한 나눔을 실천한 바 있다.

아이유는 차기작 드라마 '21세기 대군부인' 촬영에 한창이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

