"성적 대화, 수위 높아져"…'이이경 사생활 폭로' A씨, 카톡도 꺼냈다[SC이슈]

기사입력 2025-12-31 12:30


"성적 대화, 수위 높아져"…'이이경 사생활 폭로' A씨, 카톡도 꺼냈다…
이이경. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 법적 대응 진행 상황을 공개했다.

A씨는 31일 자신의 SNS를 통해 "이이경과의 대화는 인스타그램 DM으로 시작돼 카카오톡으로 이어졌고, 이 과정에서 성적인 대화가 오갔다"며 "초기에는 일부 대화에 동조한 사실이 있으나 시간이 지날수록 수위와 내용이 점점 심각해졌다"고 주장했다.

이어 "일부 동조가 모든 대화에 대한 전면적 동의를 의미하는 것은 아니었다"며 "올해 4월 강간을 연상시키는 발언을 들은 이후 더 이상 감내할 수 없다고 판단해 모든 대화를 중단하고 제보를 결심했다"고 밝혔다.

금전 요구 의혹에 대해서는 강하게 부인했다. A씨는 "문제적인 언행이 담긴 자료를 정리해 소속사에 제보했을 뿐, 협박이나 금전 요구를 한 사실은 전혀 없다"며 "만약 그런 의도가 있었다면 언론 제보 사실을 앞세워 협의나 압박을 했을 것"이라고 설명했다.

다만 지인과의 사적인 대화 과정에서 '금전을 받을 수 있을지'에 대한 언급이 있었던 것은 사실이나, 이는 개인 간 대화에 불과했고 실제 요구나 실행으로 이어진 적은 없다고 덧붙였다.

또 이이경으로부터 연락을 받았다고도 주장했다. A씨는 "'친한 동생으로 생각해 일상도 공유하며 오래 연락해왔는데 왜 그랬냐'는 메시지를 받았다"며 "그럼에도 이후 저를 '일면식도 없는 사람'이라고 주장한 점은 앞선 메시지 내용과 상충된다"고 지적했다.

이 과정에서 죄책감으로 소속사와 언론 제보를 취소하겠다는 의사를 전달했고, 정정 메일을 보냈으나 이후에도 연락이 이어졌다고 했다. 아울러 카카오톡 프로필 캡처와 셀카 사진을 공개하며 "AI로 생성하거나 조작한 이미지가 아니다"라며 강조했다.

A씨는 현재 독일 주재 한국대사관에 도움을 요청한 상태라며 "사실에 근거한 발언"이라고 재차 강조했다. 향후 수사가 진행될 경우 상대방의 포렌식 절차에 대한 성실한 협조를 요청한다고도 밝혔다.


앞서 A씨는 지난해 10월 이이경의 사생활을 폭로하며 파장을 일으켰고, 이후 일부 내용을 'AI 조작'이라고 번복했다가 다시 실제라고 주장하는 등 입장을 여러 차례 바꿨다.

이와 관련 이이경 소속사 상영이엔티는 A씨를 협박 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소했으며, 신원 확보와 수사기관의 수사가 진행될 예정이라고 밝혔다. 소속사는 "국내외를 불문하고 선처 없이 강경 대응할 것"이라고 했다.

이이경 또한 지난 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025)'에서 베스트 초이스상을 수상한 뒤 "용의자가 회사 메일로 사죄와 선처를 보내고 있다"며 "영장이 발부되면 용의자가 특정될 것이고, 해외에 있더라도 직접 고소장을 제출하겠다"고 말했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

