'서지승♥ 임신' 이시언, 육아 수첩으로 벌써 '子 바보' 인증 "태어난 김에 건강하길"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이시언이 아들 아빠가 되는 설렘을 드러냈다.

31일 이시언은 "2025 '사냥개들2' 촬영과 '태계일주'를 시작으로 ㅎㅎ 금방 한 해가 휘리릭지나가버렸습니다!! 하루 남은 25년 행복하게 보내시고!!! 내년 2026년도!! 건강하고 행복하게 보내시게 될겁니다!! 분명 ㅎㅎ"이라며 새해 인사를 전했다.

이어 "저도 울 애기 태건(태어난 김에 건강하길)이와 행복한 2026년을 맞이하도록 하겠습니다!! 여러분들 해피뉴이어!! #이시언 #태건이 아빠"라며 새해에 만날 아이 생각에 설렘을 한가득 드러냈다.


이시언은 이와 함께 '2025 MBC 방송연예대상'에서 받은 트로피도 공개했다. 이시언은 지난 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 베스트 엔터테이너상을 수상, "집에 있는 아내가 저의 2세를 품고 있다. 너무 감사하고, 아마 복덩이인 것 같다"라며 소감을 전한 바 있다. 육아 수첩도 공개돼 눈길을 끌었다.

한편 이시언은 2021년 배우 서지승과 결혼했으며 서지승은 최근 결혼 4년 만에 임신, 많은 축하를 받았다.

