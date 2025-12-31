[오피셜]'U-20 월드컵 결승 멤버→아시안게임 금메달리스트' 생애 첫 이적...성남, '국대급 GK' 이광연 전격 영입

[스포츠조선 이현석 기자]성남FC가 골키퍼 이광연을 전격 영입했다.

이광연은 2019년 강원FC에 입단한 7시즌간 통산 95경기에 출장해 꾸준한 활약을 선보였다. 지난 2025시즌에는 20경기에 출전해 7번의 클린시트를 기록하며, K리그 이달의 세이브 수상자로 2회 이름을 올린 바 있다.

이광연은 연령별 대표팀에 꾸준히 선발되며 국제대회에서 인상적인 활약으로 이름을 알려왔다. 지난 2019년 FIFA U-20 월드컵에서 국가대표팀의 주전 골키퍼로서 대한민국 대표팀의 사상 첫 결승 진출을 이끌었고, 이후 2023년 항저우 아시안 게임에도 국가대표로 선발되어 대표팀의 아시안게임 3회 연속 우승에 힘을 보탰다.

성남은 "이광연 영입을 통해 최후방 수비를 보강하고 팀 전력을 더욱 안정적으로 강화할 수 있을 것"이라며 기대감을 비쳤다.

이광연은 "성남FC와 함께할 2026시즌이 기대된다. 개인적으로도 첫 이적인 만큼 빠르게 적응하고 팀에 녹아들어서 2026시즌 성남이 승격할 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다"며 소감과 각오를 전했다.

한편 새롭게 팀에 합류한 이광연은 다가오는 1월 2일부터 팀 전지훈련에 합류해 팀에 적응하며 스케줄을 소화할 예정이다.
