[공식]차가원 측, 불륜 의혹 보도에 언중위 조정 신청(전문)

기사입력 2025-12-31 17:29


차가원 대표(왼쪽), MC몽. 사진 =스포츠조선DB, 원헌드레드

[스포츠조선 정빛 기자] 원헌드레드 대표 겸 피아크그룹 회장인 차가원 측이 자신을 둘러싼 불륜 의혹 보도와 관련해 언론중재위원회에 조정신청서를 제출하며 법적 대응을 이어간다.

원헌드레드는 31일 공식 입장을 통해 "한 매체가 지난 24일 기사 및 유튜브를 통해 배포한 차가원 회장 관련 허위·미확인 보도에 대해 언론중재위원회에 조정신청서를 제출했다"고 밝혔다.

이어 "해당 보도는 당사자에 대한 사실 확인이나 반론권 보장 없이 실명을 거론하며 자극적인 내용을 단정적으로 전달했으며, 이는 객관적 사실과 전혀 다르다"며 "이로 인해 차가원 회장의 명예와 사생활이 심각하게 침해됐다"고 주장했다.

또 "보도에 언급된 MC몽 역시 해당 내용이 사실이 아님을 공개적으로 밝혔다"며 "차가원 회장은 본 사안과 관련해 언론중재위원회에 정정보도 및 책임 있는 조치를 요구하는 조정신청서를 제출했으며, 허위 및 미확인 보도에 대해서는 민형사상 모든 법적 대응을 이어갈 예정"이라고 강조했다.

앞서 한 매체는 MC몽과 기혼자인 차가원 회장이 수년간 부적절한 관계를 맺어왔다는 의혹을 제기하며, 두 사람이 주고받았다는 카카오톡 메시지 내용을 공개했다. 해당 보도에서는 차 회장이 2022년 7월부터 2025년 5월까지 수차례에 걸쳐 MC몽의 계좌로 120억 원대 현금을 이체했다는 주장도 담겼다.

이에 대해 원헌드레드는 즉각 사실무근임을 강조했다. 원헌드레드는 "사실 확인 결과, 기사 내용과 카카오톡 대화는 모두 사실이 아니었다"며 "이는 MC몽이 차가원 회장의 친인척인 차모 씨로부터 협박을 받고, 해당 인물에게만 보내기 위해 조작해 작성한 메시지였다"고 해명했다.

MC몽 역시 의혹을 전면 부인했다. MC몽은 "차 회장과 어떤 불순한 관계도 아니며, 차 회장은 가정에 충실한 친구"라고 밝히며 불륜설에 선을 그었다. 또 "친인척 차씨가 자신을 이용해 차 회장의 회사를 노렸고, 이를 막기 위해 보낸 조작된 메시지가 사실 확인 없이 기사화됐다"고 주장했다.

다음은 차가원 측 입장 전문.


안녕하세요.

원헌드레드입니다.

원헌드레드 차가원 회장은 금일(31일) 더팩트가 지난 24일 기사 및 유튜브를 통해 배포한 차가원 회장 관련 허위·미확인 보도에 대해 언론중재위원회에 조정신청서를 제출했습니다.

해당 보도는 당사자에 대한 사실 확인이나 반론권 보장 없이 실명을 거론하며 자극적인 내용을 단정적으로 전달했으며 이는 객관적 사실과 전혀 다릅니다.

이로 인해 차가원 회장의 명예와 사생활이 심각하게 침해되었습니다.

특히 보도에 언급된 MC몽 역시 해당 내용이 사실이 아님을 공개적으로 밝혔습니다.

이에 차가원 회장은 본 사안과 관련해 언론중재위원회에 정정보도 및 책임 있는 조치를 요구하는 조정신청서를 제출했으며 허위·미확인 보도에 대해서는 민·형사상 모든 법적 대응을 이어갈 예정입니다.

감사합니다.

원헌드레드 드림.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

