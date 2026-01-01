"이제 권은비 옆에 서도 쫄지마"…이영지, 13kg감량 '뼈말라' 스타일…

[스포츠조선 고재완 기자] 래퍼 이영지가 13kg을 감량한 후 확 달라진 비주얼로 팬들의 눈을 자극했다.
이영지는 지난 해 12월 31일 자신의 개인 계정에 "잘가 2025"라는 멘트와 함께 사진 한 장을 공개했다.
사진 속 이영지는 블랙 웨이브 헤어 스타일에 오프숄더 상의와 미니스커트, 화이트 롱스커트와 블랙 하이힐로 스타일링을 한 후 엎드린 포즈로 손가락을 입술에 대고 뇌쇄적인 표정을 선보였다.
쇄골이 그대로 드러나는 어깨선과 늘씬한 각선미, 잘록한 허리라인이 시선을 강탈했다.
사진=유튜브 채널 '찰스 엔터' 캡처
한편 이영지는 지난 해 12월 24일 유튜브 채널 찰스엔터의 '나의 잃어버린 자매 이영지'라는 제목의 영상에 출연해 "'가요대제전' 때 권은비 님과 사진 한 번 찍힌 거 봤냐"며 직접 자신의 휴대폰 속 사진을 공개했다. 웃음이 터진 이영지는 "언니(권은비)가 솔로고 나도 솔로고, 혼자 있으니까 엔딩 무대 옆에 같이 서 있자고 했었다"며 "이거 말이 안되지 않냐 솔직히"라고 자폭했고, 찰스는 "은비 님이 작은 거 아니냐"고 웃었다.
이영지는 "한 명은 작고 한 명은 너무 크다"며 "내가 시간을 되돌린다면 절대 은비 언니 옆에 안 선다. 절대로"라고 강조하며 "실제로 보면 전혀 그렇지 않다. 일반적이다"라고 덧붙였다.
또 이영지는 "머리 크기로 얘기를 많이 듣는다"며 "'와꾸 살벌하네'라는 악플이 많이 달린다. 그게 한 두 번 달려야 상처를 받지. 오늘 영상에도 아마 댓글 달릴 것"이라고 담담히 말했다.
앞서 그는 체중 감량을 위해 "배달음식을 끊고 바나나를 활용했다"고 밝힌 바 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com