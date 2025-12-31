고현정 빠진 'SBS 연기대상'…대상 후보 불참 '이례적'

기사입력 2025-12-31 21:19


고현정 빠진 'SBS 연기대상'…대상 후보 불참 '이례적'

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고현정이 '2025 SBS 연기대상'에 불참하며 이례적인 장면이 연출됐다.

31일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상 시상식'이 진행됐다. 방송인 신동엽과 배우 채원빈, 허남준의 MC를 맡았다.

이날 대상 후보에는 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'의 고현정을 비롯해 '보물섬' 박형식, '트라이: 우리는 기적이 된다' 윤계상, '모범택시3' 이제훈, '나의 완벽한 비서' 한지민 등 총 5명이 이름을 올렸다.

그러나 대상 후보 중 한 명인 고현정은 시상식에 모습을 드러내지 않았다.

고현정은 앞서 지난 30일 자신의 SNS를 통해 한 네티즌이 "SBS 연기대상 나오시나요?"라고 묻자 "아니요. 참석하지 않는다"고 직접 답하며 불참을 예고한 바 있다.

실제로 이날 시상식 현장에서도 고현정의 모습은 포착되지 않았다. 대상 후보가 공식 시상식에 불참하는 것은 이례적인 만큼, 현장과 시청자들의 관심이 쏠렸다.

고현정이 출연한 '사마귀: 살인자의 외출'은 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 검거된 지 20년이 지난 후 모방 범죄가 발생하고, 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오해 온 '사마귀'인 어머니와 예상치 못한 공조 수사를 벌이게 되는 이야기를 그린 고밀도 범죄 스릴러다. 작품은 지난 9월 종영했다.

한편 '2025 SBS 연기대상'은 이날 총 7명의 후보가 공개되며 치열한 경쟁을 예고했다. 고현정의 불참 속에서 대상 트로피의 향방에 더욱 이목이 집중되고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

어도어가 쏜 431억…다니엘, 결국 변호사 선임 '맞대응'

2.

이이경 침묵 속 폭로자 재등장…"강간 연상 발언 후 대사관까지 갔다"

3.

이진호 불법도박 사건, 또 멈췄다…검찰 "다시 수사하라"

4.

장성규, 'KBS 연기대상' 생방송 앞두고 "무슨 이런 제작진이 다 있냐"

5.

신애라, 89세 父 '사전 장례식' 치렀다 "노환으로 건강이상, 허전하고 섭섭"

연예 많이본뉴스
1.

어도어가 쏜 431억…다니엘, 결국 변호사 선임 '맞대응'

2.

이이경 침묵 속 폭로자 재등장…"강간 연상 발언 후 대사관까지 갔다"

3.

이진호 불법도박 사건, 또 멈췄다…검찰 "다시 수사하라"

4.

장성규, 'KBS 연기대상' 생방송 앞두고 "무슨 이런 제작진이 다 있냐"

5.

신애라, 89세 父 '사전 장례식' 치렀다 "노환으로 건강이상, 허전하고 섭섭"

스포츠 많이본뉴스
1.

생애 두 번째 MVP, 사령탑도 엄지 척…"힘이 되는 선수, 재미있어하더라"

2.

파격 결단! '양민혁 레알' 이어, 유망주 '뮌헨이 영입 노린다'…손흥민 친정서 '폭풍 성장'→토트넘 단칼 거절

3.

3년간 162⅓이닝 헌신한 37세 마당쇠, 팀내 FA라곤 한명 뿐인데…결국 '도장' 없이 해넘기나 [SC포커스]

4.

[오피셜]'전북 더블' 정조국 수석코치, 제주 SK 재입성 코스타 신임감독 보좌…코치진 구성 완료

5.

'쏘니, 나도 나갈까?' 손흥민 '토트넘 최애 절친'마저 떠난다...프랑스 니스서 러브콜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.