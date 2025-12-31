지독했던 풀세트 혈전! 현대건설, 흥국생명 잡고 8연승 성공 2025년 …

31일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 현대건설의 경기. 득점 후 기쁨을 나누는 현대건설 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.31/
[인천=스포츠조선 이종서 기자] 현대건설이 8연승을 달리며 2025년을 마무리했다.
현대건설은 31일 인천 삼산체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 흥국생명과 4라운드 경기에서 세트스코어 (25-20, 19-25, 25-18, 15-25, 15-10)으로 승리했다. 현대건설은 8연승을 달렸다. 2위 현대건설은 13승6패 승점 38점으로 1위 도로공사(15승3패 승점 40점)을 승점 2점 차로 추격했다. 3위 흥국생명은 9승10패 승점 30점이 됐다.
2025년 마지막 경기. 경기 전 사령탑들은 올해를 돌아보며 각오를 다졌다. 강성형 현대건설 감독은 "한 해 시작이 걱정이 많았다. 많은 걸 변화를 주려고 해서 어려움도 있었지만, 오늘까지 보면 도전하는 게 의미가 있었던 거 같다. 앞으로 마무리를 잘해야하지만 매년 부상 때문에 마지막이 힘들었는데 올 시즌에도 부상 선수를 가지고 있는데 치료나 회복을 잘해서 마무리까지 잘해야하지 않을까 싶다"고 말했다.
31일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 현대건설의 경기. 경기 지켜보는 현대건설 강성형 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.31/
31일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 현대건설의 경기. 선수들에게 작전을 전달하는 흥국생명 요시하라 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.31/
요시하라 도모코 흥국생명 감독도 "한국 리그에 와서 힘든 것도 있지만, 선수들이 성장하는 걸 볼 수 있어서 좋았다. 2026년에도 선수들이 좋은 추억을 갔으면 좋겠다"고 각오를 밝혔다.
1세트는 현대건설이 가지고 갔다. 자스티스가 6득점(공격성공률 66.67%)로 공격을 이끌었고, 이예림이 83.33%의 공격성공률을 보여주 5점을 더했다. 카리 또한 5득점(공격성공률 44.44%)으로 득점 루트를 다양하게 만들었다.
반면, 흥국생명은 레베카가 9득점(공격성공률 56.25%)로 해결사 역할을 했다. 세트 초반부터 현대건설이 범실없이 안정적으로 득점을 쌓아가면서 일방적으로 경기가 흘러갔고, 결국 1세트를 품는데 성공했다.
2세트는 흥국생명의 반격. 현대건설은 1세트 61.54%였던 공격성공률이 2세트 32.50%로 뚝 떨어졌다. 카리가 7득점 공격성공률 40%로 분전했지만, 1세트와 같은 화력이 이어지지 않았다.반면, 흥국생명은 피치가 5득점(공격성공률 80%)로 공격 감각을 끌어올렸고, 레베카(4득점) 이다현(3득점) 정윤주(3득점)가 힘을 더했다. 중반까지는 팽팽했지만, 13-13에서 정윤주의 오픈 득점과 이다현의 블로킹, 피치의 서브 득점이 연이어 터지면서 흥국생명이 승기를 잡았다. 결국 2세트는 흥국생명이 25-19로 완승을 거뒀다.
31일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 현대건설의 경기. 현대건설 양효진이 흥국생명 이다현의 블로킹을 앞에두고 스파이크를 날리고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.31/
3세트 다시 현대건설이 주도했다. 이예림의 공격이 다시 풀리기 시작하면서 자스티스와 양효진, 카리까지 곳곳에서 공격이 터지기 시작했다. 13-12에서 흥국생명은 카리의 퀵오픈과 현대건설의 포히트 범실, 이예림의 퀵오픈을 더하면서 치고 나갔다. 23-17에서 자스티스의 서브 득점까지 터진 현대건설은 양효진의 오픈 공격으로 3세트를 잡는데 성공했다.
4세트 레베카의 공격이 폭발하면서 흥국생명이 초반 분위기를 탔다. 세트 중반에는 오픈-블로킹-오픈으로 연달아 득점을 했고, 피치의 블로킹으로 일찌감치 승리 분위기를 만들었다. 현대건설의 범실까지 이어지면서 10점 차까지 벌어졌고, 결국 5세트에서 승부가 갈리게 됐다.
운명의 5세트 현대건설이 카리와 김희진의 득점포에 이어 8-3에서 이예림의 블로킹까지 나오면서 쉽게 승리에 닿는 듯 했다. 흥국생명은 최은지와 김수지의 득점가 레베카의 블로킹으로 9-11까지 따라가는 저력을 보여줬다. 그러나 현대건설은 양효진의 블로킹으로 흥국생명의 흐름을 끊어냈고, 결국 14-10에서 다시 한 번 양효진이 레베카의 오픈 공격을 가로막으면서 길었던 승부에 마침표를 찍었다. 인천=이종서기자 bellstop@sportschosun.com