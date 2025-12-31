고건한, 혈액암 투병 중 위중 안성기 언급중 울컥 "母도 같은 병...쾌…

고건한, 혈액암 투병 중 위중 안성기 언급중 울컥 "母도 같은 병...쾌유 믿는다"[SBS 연기대상]
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고건하가 '2025 SBS 연기대상' 수상 소감 도중 선배 배우 안성기를 향한 간절한 응원을 전해 현장을 숙연하게 만들었다.
31일 오후 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 '2025 SBS 연기대상'에서는 드라마 '나의 완벽한 비서'에서 인상적인 감초 연기를 펼친 고건하가 미니시리즈 멜로드라마 부문 남자 조연상을 수상했다.
고건하는 자신의 이름이 호명되자 얼떨떨한 표정을 감추지 못했고, 함께 후보로 올랐던 이준혁과 한지민은 자리에서 일어나 박수로 축하를 건넸다.
단상에 오른 고건하는 "제가 2분만 이렇게 있겠다"며 떨리는 목소리로 말문을 열었다.
그는 감독과 작가, 스태프는 물론 같은 공간에서 함께했던 엑스트라 배우들까지 언급하며 "한 분 한 분 모두 감사드린다"고 고개를 숙였다.
이후 고건하는 잠시 말을 멈춘 뒤 "이 말을 해야 할까 고민하다가 말씀드린다"며 조심스럽게 진심을 꺼냈다. 그는 "방금 전에 안성기 선배님 관련 기사를 봤다"며 "저희 어머니께서도 혈액암이시다"고 밝혔다.
이어 "저는 안성기 선배님도, 저희 어머니도 꼭 이겨내실 거라 믿는다"며 "진심으로 응원하고 기도하겠다"고 말해 현장을 뭉클하게 했다. 객석에 있던 배우들과 관계자들 역시 고건하의 진심 어린 고백에 조용한 박수로 화답했다.
한편 고건하는 '나의 완벽한 비서'에서 현실감 넘치는 연기로 극의 몰입도를 끌어올리며 시청자들의 눈도장을 찍었다.
