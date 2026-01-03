"유재석, 오래 일하다보니 어려움 겪어..인성으로 극복해낼 것" 이경규 따뜻 위로
[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 이경규가 2026년 새해를 맞아 후배들에게 따뜻하면서도 유쾌한 덕담을 전했다.
1월 3일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐')에서는 예능 대부 이경규에게 새해 인사를 하러 가는 유재석, 하하, 주우재의 모습이 공개된다.
이날 네 사람은 이경규에게 큰절을 올리며 "대부님 새해 복 많으십시오. 덕담 한 마디씩 해달라"고 요청했다.
이경규는 허경환에게 "경환이는 여기 뿌리를 내려야 한다. 내가 볼 때 올해가 거의 마지막이다. 이때 살아남지 못하면 그저 그런 연예인으로 끝난다"며 유쾌하게 조언했다. 이어 "올해가 경환이에게 최고의 해다. 기회를 잡아야 한다"고 덧붙였다.
주우재에게는 짧게 "우재는 뭐 다 됐다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 주우재는 "악담 아니냐, 욕이라도 하시든가. 너무 애정이 없다"고 장난스럽게 서운함을 표현했다. 그러자 이경규는 "이쪽 계통으로 온 지 얼마 안 됐지만 빨리 자리 잡았다. 너무 잘한다. 똑똑하다"고 칭찬하며 화기애애한 분위기를 만들었다.
유재석에게는 "오래 했다. 오래하다 보면 좋은 일만 생기진 않다"면서도 "워낙 뿌려놓은 게 많다. 인성 좋으니 충분히 극복할 수 있다"고 솔직하고 따뜻한 위로를 전했다.
한편 MBC '놀면 뭐하니?' 2026년 새해 특집은 1월 3일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
