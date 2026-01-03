이상민, '대상 수상' 후 폭로 당했다…럭키 "청첩장 보냈더니 읽씹" (…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '아는 형님' 럭키, 윤정수가 이상민을 폭로했다.
3일 방송된 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에서는 박하나, 윤정수, 남보라, 럭키가 게스트로 출연했다.
윤정수는 "이렇게 하면 안되겠다 해서 연예인 위주로 초대하기로 했다. 당일에 못 오는 사람들이 생기더라"라며 "그렇지 않아도 얘기를 하려고 하는데 김영철은 좋았다. 미리 못 온다고 얘기해서 다른 사람에게 자리를 할애해줬다. 돈도 세게 했다. 강호동은 와줬다. 그래서 이름값답게 축의금을 세게 했다. 다시 한번 감사하다 생각한다"고 '아는 형님' 멤버들 한 명 한 명의 참석 여부에 대해 밝혔다.
하지만 윤정수는 "그리고 이수근. 어떻게 네가 당일 날 못 온다고 연락을 할 수가 있냐"고 서운해했다. 이수근은 "전날 아니었냐"고 해명하자 윤정수는 "전날 밤 12시가 당일이지"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.
윤정수는 "그 다음에 가장 궁금한 건 이상민이다. 내가 문자를 보냈는데 확인하고 답이 없더라. 상민이는 못 오나 보다 했는데 그날 왔다. 그럼 이상민을 수근이 자리에 앉혀야 되지 않냐. 그걸 직원들한테 어떻게 전달하지? 싶더라"라며 "서장훈도 못 올 거 같다고 축의금을 세게 했다. 희철이는 오면 난장판 만들 거 같아서 무조건 배제했다"고 밝혔다. 이에 김희철은 "나는 청첩장 오면 무조건 축의금 낸다"고 밝혔다.
럭키 역시 이상민을 폭로했다. 럭키는 "상민이 형한테 청첩장을 보냈는데 형은 제대로 읽씹했다. 다른 촬영 때문에 우리 집에 왔는데 결혼식 하면 가겠다고까지 했다"고 말했고 이상민은 말을 잇지 못했다.
반면 "희철이한테 고마운 게 슈퍼스타 아니냐. 인도에서도 인기가 얼마나 많은데 먼저 연락 와서 결혼식 못 온다고 하는 게 너무 고마웠는데 축의금을 진짜 많이 했다. 너무 고맙다"고 김희철에게 감사 인사를 전했다.
