이지현, 36세에 안과의사와 두번째 이혼 "같이 산 적 없다, 혼인신고만…

3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 이혼의 아픔이 있는 이지현, 정가은이 출연했다.
이지현은 최근 미용사로 변신해 큰 화제를 모은 바. 그는 "저는 미용사가 진입장벽이 낮다고 생각했는데 너무 큰 착각이었다"라며 2년간 5000만 원을 투자, 미용사 자격증을 취득했다고 전했다.
이어 "미용은 AI를 대체할 수 없는 직업이라고 판단했다"라며 홀로 두 아이를 키우는 상황에서도, 그토록 미용사 자격증 취득에 애쓴 이유를 전했다.
그런가 하면 이지현은 이혼 얘기가 나오자 "저는 이혼을 두 번 했다. 어느 이혼에 대해 얘기를 해야 하나"라며 난감해했다. 김주하는 "두 번째 이혼 때는 같이 살지는 않으셨다"라고 물었고, 이지현은 "그렇다. 서류 작업만 한 건데 그 이혼도 꽤 걸렸다. (혼인신고서에) 사인하면 그렇게 된다. 사인은 함부로 하면 안 된다. 우리 다 이혼을 해봤지만, 이혼 소송은 그 어떤 소송보다 힘들고 지저분하다. 혼인신고서에 사인을 하는 순간, 그걸 깨기 위해 어마어마한 전쟁을 치러야 한다는 아픔이 있더라"라고 회상했다.
두 번째 이혼 후 공황장애까지 겪었다고. 이지현은 "두 번째 이혼할 때 기사가 날까봐 마음을 졸였다. 가족들도 너무 아파하니까 미안함도 컸고, 결국 공황장애가 왔다. 몸은 너무 건강한데 공황장애가 문제"라며 그 후로 운전도 잘 못한다고 밝혀 안타까움을 더했다.
한편 이지현은 2013년 결혼, 슬하에 1념 1녀를 뒀지만 2016년 이혼했다. 이후 이듬해 안과 의사와 결혼했지만 2020년 또 이혼, 홀로 두 아이를 키우고 있다.