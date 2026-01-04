"김민종, 영화는 안된다…20년간 마음을 후벼팠던 말이었다"(데이앤나잇)[SC리뷰]

기사입력 2026-01-04 09:24


[스포츠조선 고재완 기자] 김민종과 예지원이 자신들의 새 영화 '피렌체'를 자랑했다.

지난 3일 밤 9시 40분 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 6회에서는 새 장르에 도전한 김민종과 예지원이 게스트로 출연했다.

영화 '피렌체' 주인공인 원조 만능 엔터테이너 김민종, 예능에서도 독보적인 4차원 여신 예지원은 영화와 관련한 이야기부터 속 깊은 이야기까지 밝혔다. 특히 꽃가루를 날린 3MC의 환영 세리머니에 기분이 좋아진 예지원은 조째즈와 김민종이 함께 노래를 부르며 친해졌다는 말에 "오늘 두 분 노래를 들을 수 있나요? 저 집에 안 가도 돼요"라며 기분파 매력을 터트렸다. 더욱이 예지원이 김주하의 노래를 은근슬쩍 유도한 순간 문세윤이 득달같이 가능하다는 답변을 꺼내놓자, 당황한 김주하가 "왜 니가 더해!"라고 방송 최초로 반말을 작렬해 웃음을 자아냈다.


이어 김민종과 예지원은 자신들이 출연한 영화 '피렌체'가 2025 글로벌 스테이지 할리우드 영화제에서 한국 영화 최초로 작품상, 감독상, 각본상, 3관왕을 수상했으며 영화 관련 릴스 조회수 합이 1억 뷰를 돌파했음을 알려 놀라움을 안겼다. 김민종은 릴스 1억 뷰가 가능했던 이유로 데뷔 이래 최초로 시도한 장발과 수염을 꼽았지만, 이로 인해 오해를 한 식당 사장님이 돈을 받지 않은 사연을 털어놔 폭소를 안겼다. 게다가 김민종은 '피렌체'를 만나기 전 20년간 흥행에 실패한 끝에 "김민종 영화는 안된다"라는 혹평을 받았음을 고백했다.

'대표 동안의 아이콘' 예지원은 91세 엄마와의 투 샷을 공개하며 뼛속부터 남다른 '동안 DNA'를 증명했다. 또한 비 오는 감성을 좋아해 직접 인공 비까지 만들어봤다는 김민종의 감성을 극찬한 문세윤과 조째즈는 '뚱 블루'를 형성해 김민종의 열창 본능을 깨웠고, 세 사람은 '그대와 함께'로 환상의 하모니를 완성했다.


고재완 기자 star77@sportschosun.com

