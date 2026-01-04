[SC리뷰] 정경호, 조작 재판 인정했다 "내가 그랬습니다" 고백→팀 '프로보노' 대혼란

기사입력 2026-01-04 09:43


[SC리뷰] 정경호, 조작 재판 인정했다 "내가 그랬습니다" 고백→팀 '…

[스포츠조선 조지영 기자] 정경호가 조작 재판 의혹의 중심에 섰다.

지난 3일 방송된 tvN 토일드라마 '프로보노'(문유석 극본, 김성윤 연출) 9회에서는 강다윗(정경호)에게 제기된 조작 재판 혐의를 둘러싸고 프로보노 팀원들의 진실을 좇는 여정이 펼쳐졌다.

프로보노 팀 팀원 박기쁨(소주연)은 상습 사기범 유재범(연제욱)과의 면담 이후 큰 혼란에 빠졌다. 유재범이 강다윗에게 뇌물 혐의를 조작해 몰아간 사실을 인정한 데 이어 그 범행의 이유로 강다윗의 조작 재판을 언급했기 때문. 유재범은 10년간 모아온 증거를 건네며 사법 피해자 주장에 신빙성을 더해 박기쁨의 심중을 더욱 복잡하게 만들었다.

홀로 고심하던 박기쁨은 강다윗을 제외한 프로보노 팀 회의를 소집했다. 과거 유재범의 부친 유백만(김용준)이 운영하던 공장의 대형 화재 사고 상황을 짚은 박기쁨은 당시 담당 판사였던 강다윗이 안전관리 책임자였던 공장장이 아닌 대표 유백만에게 책임을 물었고 더 나아가 이례적으로 강도 높은 판결을 선고해 사회적으로 큰 주목을 받았다고 설명했다.

뿐만 아니라 박기쁨은 강다윗의 조작 재판을 의심하게 만드는 정황과 증거도 공유했다. 억울함을 표하던 유백만이 수감 생활 중 화병으로 사망했다는 사실과 재판이 대표에게 책임을 묻는 방향으로 흘러가 자유롭게 진술하지 못했다는 공장장의 진술서가 존재한다는 이야기였다.

만약 이 주장이 사실이라면 강다윗이 재판에 의도적으로 개입했다는 의심이 높아질 수밖에 없는 상황. 혼란에 빠진 프로보노 팀은 강다윗의 입장을 직접 들어보려 했지만 그럴 여유도 없이 사태는 빠르게 악화됐다. 강다윗의 조작 재판 혐의가 추가로 공론화된 데 이어 로펌의 실질적 수장 오규장(김갑수)까지 공익변호사로서 유재범의 의뢰를 맡으라고 종용한 것.

이에 누구보다 강다윗과의 대화가 절실해진 프로보노 팀은 마침내 강다윗으로부터 사건의 이면을 듣게 됐다. 강다윗은 과거 유백만의 제지 공장에서 일하던 어머니가 사고로 손을 잃었고 손해배상 소송을 진행했지만 재판은 1년 반 넘게 지연된 끝에 기각됐다고 밝혔다. 뒤이어 강다윗은 이 경험이 법조인의 길을 걷게 한 출발점이었으며 어머니와 같은 피해자가 더 이상 생기지 않도록 공정함을 지키는 판사가 되고 싶었다고 털어놨다.

하지만 강다윗의 말이 끝나자 프로보노 팀 내부에서는 즉각적인 의문이 제기됐다. 황준우(강형석)는 공정한 재판을 위해 최소한 회피 결정이 필요하지 않았느냐고 짚었고 박기쁨 역시 강다윗이 털어놓은 사연이 오히려 강력한 범행 동기로 해석될 수 있다고 말해 긴장감이 드리워졌다.


그리고 그 순간, 강다윗은 돌연 의미심장한 미소를 지으며 "잘 배웠네요, 나한테? 네, 내가 그랬습니다"라고 말해 충격을 안겼다. 또 곧바로 묵비권을 행사하겠다는 뜻을 밝힌 강다윗은 "법정에서 보자"는 말과 함께 여유롭게 프로보노 팀 사무실을 떠나 보는 이들을 깊은 혼란에 빠뜨렸다.

이날 방송된 '프로보노' 9회 시청률은 수도권 가구 평균 6%, 최고 7.3%, 전국 가구 평균 6%, 최고 7.3%로 수도권과 전국 기준 모두 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 기록했다. 또한 tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 이름을 올렸다. (케이블, IPTV, 위성 통합한 유료플랫폼 기준/ 닐슨코리아 제공)


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'56세 새신랑' 심현섭, 아내 위생 폭로에 망신살 "팬티 4일에 한 번 갈아입어"

2.

'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려와"

3.

박하나, 결혼 6개월만 ♥김태술 폭로 "예물 대신 주식 달라고, 서운해" ('아는 형님')

4.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 응급실行 "공황장애로 운전도 못해"

5.

이영자, 송은이 손절했다 "유튜브 채널 출연 금지, 조회수 때문에" ('비보티비')

연예 많이본뉴스
1.

'56세 새신랑' 심현섭, 아내 위생 폭로에 망신살 "팬티 4일에 한 번 갈아입어"

2.

'추신수♥' 하원미, 美서 딸과 큰일날 뻔했다 "노숙자들이 좀비처럼 몰려와"

3.

박하나, 결혼 6개월만 ♥김태술 폭로 "예물 대신 주식 달라고, 서운해" ('아는 형님')

4.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 응급실行 "공황장애로 운전도 못해"

5.

이영자, 송은이 손절했다 "유튜브 채널 출연 금지, 조회수 때문에" ('비보티비')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 미국행, 뼈아픈 결정" 또 한 번의 이별→선수단 불만 대폭발…"역사에 이름 새긴 선수였는데"

2.

"황소 또또 쓰러졌다" 지독한 불운 황희찬, 128일만에 리그 2호골 폭발 후 '눈물의 부상 OUT'…울버햄튼, 웨스트햄 3-0 꺾고 '첫 승'[EPL 리뷰]

3.

한화 괜찮나, LG KIA 롯데도 촉각, 미국의 베네수엘라 공습 후폭풍, KBO 외인에 불똥튈라

4.

'딱 이틀 남았다' 신인 드래프트 최대 변수, ML 67홈런 거포의 울산행 쇼케이스 가능성은?

5.

"중요할 때 말할게요" 그리고 폰세가 밝힌 잊지 못할 '우리 형'→"고맙고, 더 노력해야죠"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.