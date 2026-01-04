리아킴♥최영준, 결혼설 터졌다…'2026.1.24' 웨딩 화보의 정체[S…

리아킴♥최영준, 결혼설 터졌다…'2026.1.24' 웨딩 화보의 정체[SC이슈]
|사진 출처=리아킴 SNS
[스포츠조선 정빛 기자] 안무가 리아킴과 최영준이 깜짝 웨딩 화보를 공개하며 온라인을 뜨겁게 달궜다.
리아킴은 지난 3일 자신의 SNS에 "2026. 1. 24"라는 의미심장한 날짜와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 리아킴은 순백의 웨딩드레스를 입고 면사포를 쓴 채 단아한 자태를 드러내고 있다. 최영준은 깔끔한 턱시도 차림으로 리아킴 곁에 섰다.
두 사람은 서로 기대 앉거나 다정하게 포즈를 취하는 등 실제 예비부부라 해도 믿을 만큼 로맨틱한 분위기를 자아냈다.
예고 없이 공개된 웨딩 화보에 지인들과 팬들의 반응도 폭발했다. 안무가 하리무는 "예렜다?"라며 놀라움을 표했고, 가수 최예나는 "진짜!!!렜다렜다", 가수 츄는 "영준쌤 진짜라고요슌"라는 댓글을 남겼다. 그룹 세븐틴 호시 역시 "엥슌"이라며 당황한 반응을 보였다.
다만 일각에서는 이번 화보가 실제 결혼 발표가 아닌, 안무 시상식 코레오어워즈 무대를 위한 콘셉트 촬영일 가능성에 무게를 두고 있다. 리아킴이 언급한 '1월 24일'이 해당 행사가 열리는 날짜와 맞물린다는 점에서다.
일부 팬들 또한 "눈빛이 너무 공허하다"는 반응을 보이며 퍼포먼스성 연출이라는 해석을 내놓고 있다. 두 사람이 실제 결혼을 알린 것인지, 콘텐츠를 위한 깜짝 연출인지는 아직 공식적으로 확인되지 않았다.
리아킴은 댄스 브랜드 원밀리언 공동대표이자 크리에이티브 디렉터로, K팝 안무계에서 독보적인 영향력을 지닌 인물이다. Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에 출연해 화제를 모았고, 최근 블랙핑크 신곡 안무 작업에도 참여했다.
최영준 역시 원밀리언 댄스 스튜디오 이사로, Mnet '프로듀스101' 시리즈 안무 트레이너로 대중에게 얼굴을 알렸다. 방탄소년단, 트와이스, 세븐틴 등 수많은 K팝 아티스트의 무대를 만든 대표 안무가다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
