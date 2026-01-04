'40년째 독립無' 고준희 "'결혼하라'면서 12시면 전화→귀가할때까지 기다리는母…'무언의 통금압박'" 하소연(전참시)[SC리뷰]

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 고준희가 로데오거리에서 김영아에게 먼저 말을 걸며 인연을 맺은 비하인드를 공개해 눈길을 끌었다. 이 장면은 분당 최고 시청률 5.4%를 기록하며 시청자들의 뜨거운 반응을 얻었다. (닐슨코리아 집계)

지난 3일 방송한 MBC '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 379회에서는 먼저 고준희가 세련된 한강 뷰 하우스와는 어울리지 않는 부스스한 얼굴로 등장, 시작부터 눈길을 끌었다. 독립 경험 없이 40년째 부모님과 동거 중인 그녀는 집 안에서는 좀처럼 침대 밖을 나가지 않는 '프로 집순이'. 침대 주변에 멀티탭 3개, 리모컨, 물, 로션, 립밤, 마사지볼 등을 배치해 최적의 '집준희존'까지 구축했다.

이불 안에서 평화롭던 '집준희'를 일으켜 세운 건 다름 아닌 TV 버퍼링. 눈 뜨자마자 과몰입했던 연애 프로그램이 와이파이 연결 이슈로 화면이 멈추자, 원인을 몰라 당황한 '기계치' 고준희는 사투를 벌였다. 급기야 전원 코드를 뽑았는데도 TV 화면이 꺼지지 않자, "이게 왜 되는 거야? 소름 끼치네"라며 기겁해 참견인들을 소름 끼치게 했다. 해당 제품이 무선 TV라 그렇다는 사실을 알려주자, 민망함을 감추지 못한 모습은 폭소를 자아냈다.

그런데 집 밖으로 나온 고준희는 알고 보니 '야망캐'였다. 매니지먼트 배우팀이 아닌 예능팀 소속이라 밝히며 웃기고 싶은 욕망을 드러낸 것. 실제 웹 예능 출연을 위해 A4 용지 8장 분량의 콩트 대본을 직접 작성할 만큼 지독한 개그 열정을 불태웠다고. 풍자, 김원훈과 함께한 웹 예능 촬영 현장에서도 사연에 몰입한 나머지 핏대를 세우더니, 연프 MC가 되고 싶다는 욕심을 밝히기도 했다. 그러더니 스튜디오에서 "보통 1년 반이면 헤어졌다", "마지막 연애는 작년"이라며 전남친 TMI를 쉴 새 없이 폭로, 참견인들도 당황한 '노필터' 입담을 과시했다.

그녀의 엉뚱한 매력은 25년 지기 절친 김영아와 함께한 송년회에서 무르익었다. 과거 도쿄 컬렉션 당시 아까워서 눈 화장만 남기고 세수했던 기상천외한 비하인드부터, 고1 때 교복 맞추러 갔다가 길거리 캐스팅된 화려한 데뷔 일화까지 공개됐다. 특히 "결혼하라"는 잔소리를 하면서 밤 12시만 되면 전화하고 귀가할 때까지 안 자고 기다리는 어머니의 '무언의 통금 압박'을 하소연하기도. 끝날 때까지 끝나지 않은 반전 웃음의 연속으로 꽉 채운 송년회의 밤이었다.

이어 '지구 대표 동안' 최강희의 기상천외한 일상이 펼쳐졌다. 새벽 5시 50분, '번지 피트니스'에 도전한 그녀는 로프의 탄성에 몸을 맡긴 채 나 홀로 엇박자 댄스로 웃음 폭격에 시동을 걸었다. 혼자만 밝은 컬러의 운동복으로 시선을 강탈한 그녀는 아무리 커닝을 해도 마음대로 움직이지 않는 몸 때문에 고전하면서도, "그래도 이렇게 올라갈 때 기분이 진짜 좋다"라며 4차원의 해맑은 매력을 제대로 뿜어냈다.

집으로 돌아온 최강희의 남다른 환경 보호 사명감은 유익한 즐거움을 안겼다. "쓰레기에 대한 책임을 지고 싶었다"며 남의 집 쓰레기까지 주워 분리수거를 했던 일화를 밝힌 최강희는 블로그에 꾸준히 쓰레기 일지를 기록하며 제로 웨이스트를 실천 중이었다. 이사 올 때도 챙겨오는 등 꾸준히 모은 우유팩과 폐건전지를 가득 담아 행정복지센터를 방문, 이를 휴지 2롤과 새건전지 9개로 교환해, 세상 행복한 미소를 지었다.

이날의 백미는 최다니엘과의 강화도 김장기. 누가 고마움을 표현할 때 대신 쿠폰을 써달라고 한다는 최강희는 송은이, 지현우, 오정세로부터 받은 10년이 훌쩍 지난 쿠폰을 보물처럼 간직했는데, 이날 최다니엘이 그 쿠폰으로 소환됐다. 그런데 친한 줄만 알았던 두 사람 사이에 비 오는 날 카페에서 함께 영화를 보거나 UFO를 발견해 남양주까지 따라갔다던 범상치 않은 추억담이 공개되자 스튜디오는 핑크빛 설렘으로 초토화됐다. 연프 애청자 고준희 역시 '우결'을 보는 것 같다며 과몰입할 정도였다.


그런데 실상은 핑크빛 기대 그 이상의 환장의 케미. 아궁이에 장작을 넣다 나란히 머리카락을 태워 먹으며 '커플 번(Burn) 헤어'를 만들더니, 육수에 고등어를 김칫소엔 고수를 넣는 수상한 '김장 박사' 최다니엘과 그를 따라 정해진 레시피 없이 오직 '강짱 마음대로' 레시피를 만드는 호흡이 압권이었다. 하지만 우려와 달리 완성된 고수 김치를 맛본 송은이는 감탄을 금치 못했다. 성공적으로 15포기 김장을 마친 최다니엘은 '강희 자유 이용권' 쿠폰을 요구하며 다음 만남을 기약했다. 이를 지켜보던 전현무가 "아주 서로 못 만나서 안달이구만!"이라며 끝까지 '망붕'으로 웃음의 정점을 찍었다. 이렇듯 서로를 향해 "진짜 특이해"라고 말하면서도 묘하게 닮은 환장의 최최강 커플 케미는 2026년 첫 토요일 밤을 기막힌 웃음과 설렘으로 장식했다.

한편, 다음 주 방송에서는 일본의 '워너비 모델'이자 사랑이 엄마 야노 시호의 반전 가득한 일상이 공개된다. '자기 관리의 신'다운 완벽한 아침 루틴을 선보이던 것도 잠시, 물건을 분실하는 허당미와 거침없는 'E 성향'을 뽐내며 친근한 매력으로 스튜디오를 초토화할 예정이다. 이어 연예계 대표 '기부 천사' 션의 쉼 없는 나눔 행보가 그려진다. 200억 걸음이 모이면 20억 원을 기부하는 '롱런 기부 마라톤 데이'에 나선 그는 작년 한 해 뛰어서 55억 원을 기부한 독보적인 기부 클래스를 증명한다. 뿐만 아니라 온 가족이 총출동한 184번째 연탄 봉사 현장까지 공개하며, 11년간 60만 장의 연탄을 나눈 션의 '션한 영향력'이 안방극장에 훈훈한 감동을 선사할 것으로 기대를 모은다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

