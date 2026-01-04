남종, '포로보노' 정경호 내면 담았다..OST ‘기억의 정원’ 발매

4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 남종이 가창에 참여한 tvN 토일드라마 '프로보노'(극본 문유석/ 연출 김성윤/ 기획 스튜디오드래곤/ 제작 시퀀스원, 롯데컬처웍스, 스튜디오플로우)의 다섯 번째 OST '기억의 정원'이 발매된다.
'기억의 정원'은 극 중 다윗(정경호 분)의 복잡한 내면과 끊임없이 흔들리는 감정을 담아낸 곡으로, 다윗의 마음속에 축적된 기억과 감정들을 '정원'이라는 이미지로 은유해 표현했다. 인물의 감정을 따라가듯 잔잔한 건반 선율이 흐르며 서정적인 분위기를 자아낸다.
가창을 맡은 남종은 담담하면서도 세심한 보컬로 다윗이 마주한 고독과 혼란, 그리고 쉽게 말로 꺼내지 못한 감정들을 밀도 있게 표현한다. 드라마 장면에 자연스럽게 스며드는 음색과 디테일한 호흡 처리로 극의 몰입도를 배가시킬 전망이다.
남종은 수많은 OST의 가이드 보컬과 코러스로 참여하며 탄탄한 실력을 쌓은 보컬리스트로, 풍부한 보이스 텍스처와 안정적인 발성, 폭넓은 장르 소화력을 지녔다. 특히 이번 '프로보노' OST는 가이드 단계부터 작업에 참여해 보다 완성도 높은 결과물을 이끌어냈다.
이번 곡은 '프로보노' OST의 총괄을 맡고 있는 박성일 음악감독이 직접 작곡해 깊이를 더했다. 앞서 '폭싹 속았수다', '조립식 가족', '내 남편과 결혼해줘', '이재, 곧 죽습니다', '나의 아저씨', '이태원 클라쓰' 등 다수의 작품에서 탁월한 음악적 역량을 입증했던 만큼, '기억의 정원' 역시 드라마의 결을 잇는 웰메이드 OST가 될 것으로 기대를 모은다.