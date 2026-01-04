‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지 (사건반장)

기사입력 2026-01-04 11:05


[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 애프터스쿨 출신이자 배우 나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 남성이 구속된 가운데, 해당 남성이 나나를 상대로 역고소를 제기하며 억울함을 주장했다.

지난 2일 JTBC '사건반장'에 따르면, 현재 구치소에 수감 중인 이 남성은 지인을 통해 제작진에게 옥중 편지 5장을 보내 자신의 입장을 전했다.

남성은 편지에서 나나의 집에 들어가게 된 경위와 당시 상황을 상세히 설명하며, 특히 "흉기를 미리 준비하지 않았다"는 점을 강조했다.

남성은 범행 당시 가방은 베란다 밖에 두었고, 장갑과 헤드셋만 착용한 채 집에 들어갔다고 주장했다. 또 나나를 건드린 적이 없으며, 오히려 자신이 나나에게 폭행을 당했다고 재차 주장했다.

이어 자신은 금품을 훔칠 목적으로 침입했을 뿐이며, 나나에게 제압된 이후 나나로부터 "경찰에 흉기를 들고 침입했다고 진술하면 4천만 원을 주겠다"는 제안을 받았다고 주장했다.

그러나 경찰 측 설명은 남성의 주장과 상반된다. 경찰 관계자에 따르면 남성은 칼집에 든 흉기를 소지한 채 나나의 자택에 침입했으며, 집 안에서 나나의 어머니를 실신하게 한 뒤 나나와 대치하는 과정에서 몸싸움이 벌어졌다. 이 과정에서 나나가 흉기를 빼앗으려다 충돌이 발생한 것으로 전해졌다.

경찰은 남성이 주장한 '폭행 피해'에 대해서도 사실이 아니라고 밝혔으며, 나나의 행동은 명백한 정당방위로 판단했다고 전했다.

특히 남성은 최초 경찰 조사에서 범행 사실을 모두 인정했다가 이후 진술을 번복한 것으로 알려졌다.


남성은 편지에서 "나나 측의 제안을 믿고 합의된 내용대로 진술했지만, 유치장에 들어간 뒤 나나 모녀가 상해진단서를 제출했다는 사실을 알고 진실을 밝히기 위해 편지를 쓰게 됐다"고 주장했다.

하지만 제작진이 취재한 바에 따르면 나나 측은 병원비나 흉기 관련 제안을 한 사실이 없으며, 오히려 남성이 경찰에 신고하지 말아 달라고 부탁했다고 한다. 나나의 어머니는 이를 받아들이려 했으나, 나나가 경찰 신고를 결정한 것으로 전해졌다.

이 남성은 구속 전후로 진술을 완전히 바꾼 데 이어 최근 나나를 살인미수 혐의로 역고소했다. 일각에서는 이러한 행동이 재판 과정에서 정당방위 논란을 불러 형량을 줄이기 위한 전략이라는 해석도 나오고 있다.

한편 나나의 소속사는 공식 입장을 통해 "이 사건은 수사기관의 철저한 수사를 통해 가해자의 범죄 사실이 명확히 확인됐다"며 "가해자는 어떠한 반성도 없이 피해자가 유명인이라는 점을 악용해 별건의 고소를 제기하는 등 2차 피해를 야기하고 있다"고 밝혔다.

이어 "선처는 없으며, 가해자에 대해 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 강구할 예정"이라고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

