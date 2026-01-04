‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 애프터스쿨 출신이자 배우 나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 남성이 구속된 가운데, 해당 남성이 나나를 상대로 역고소를 제기하며 억울함을 주장했다.
남성은 범행 당시 가방은 베란다 밖에 두었고, 장갑과 헤드셋만 착용한 채 집에 들어갔다고 주장했다. 또 나나를 건드린 적이 없으며, 오히려 자신이 나나에게 폭행을 당했다고 재차 주장했다.
경찰은 남성이 주장한 '폭행 피해'에 대해서도 사실이 아니라고 밝혔으며, 나나의 행동은 명백한 정당방위로 판단했다고 전했다.
특히 남성은 최초 경찰 조사에서 범행 사실을 모두 인정했다가 이후 진술을 번복한 것으로 알려졌다.
남성은 편지에서 "나나 측의 제안을 믿고 합의된 내용대로 진술했지만, 유치장에 들어간 뒤 나나 모녀가 상해진단서를 제출했다는 사실을 알고 진실을 밝히기 위해 편지를 쓰게 됐다"고 주장했다.
하지만 제작진이 취재한 바에 따르면 나나 측은 병원비나 흉기 관련 제안을 한 사실이 없으며, 오히려 남성이 경찰에 신고하지 말아 달라고 부탁했다고 한다. 나나의 어머니는 이를 받아들이려 했으나, 나나가 경찰 신고를 결정한 것으로 전해졌다.
이 남성은 구속 전후로 진술을 완전히 바꾼 데 이어 최근 나나를 살인미수 혐의로 역고소했다. 일각에서는 이러한 행동이 재판 과정에서 정당방위 논란을 불러 형량을 줄이기 위한 전략이라는 해석도 나오고 있다.
한편 나나의 소속사는 공식 입장을 통해 "이 사건은 수사기관의 철저한 수사를 통해 가해자의 범죄 사실이 명확히 확인됐다"며 "가해자는 어떠한 반성도 없이 피해자가 유명인이라는 점을 악용해 별건의 고소를 제기하는 등 2차 피해를 야기하고 있다"고 밝혔다.
이어 "선처는 없으며, 가해자에 대해 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 강구할 예정"이라고 덧붙였다.