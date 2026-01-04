황우슬혜, ♥연하남과 2년째 열애 중 "또래와 놀아야 하는 남친 걱정해"

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 황우슬혜가 엄청난 나이 차이를 걱정하는 누나·연하남들에게 격하게 공감하며 경험담을 털어놓는다.
오는 5일 방송되는 KBS2 '누난 내게 여자야'에서는 최종 선택 전 마지막 '낮밤 데이트'에서 나이 차이로 고민이 많은 누나·연하남의 모습이 공개된다.
'쌍방 호감'이었던 구본희와 김무진도 평소보다 조심스러운 듯, 뭔가 어색한 분위기가 형성됐다. 김무진은 고소현과 낮 데이트를 이미 한 상황이었고, '메기녀' 고소현의 "내가 첫날부터 있었더라면 달라졌을까?"라는 질문에 김무진은 "그랬을 수도 있지"라고 의미심장한 답변을 남겼었다. 그런 가운데 구본희가 나이 차이에 대한 생각을 물어보자, 김무진은 "12살 차이라고는 생각 못 했다. 지금은 조건 없이 사람 대 사람으로 감정이 생겼는데 '연하우스'를 나가서 현실적으로 사회의 시선을 신경 안 쓰고 만날 수 있을까 걱정은 조금 된다"며 머뭇거리는 모습을 보였다.
1999년생 박상원과 1990년생 박지원도 9살의 나이 차이에 대한 걱정이 컸다. 박지원은 "나는 상관없는데 반짝이는 나이에 비슷한 또래를 만나 더 반짝일 수 있는데. 나는 그 시간을 지나왔다. '비슷한 또래에게 느낄 수 있는 감정을 나한테 못 느끼면 어떡하지?'라는 걱정이 있다"며 속마음을 밝혔다. 이를 보던 수빈은 "나이 공개 후 연하남이 가질 부담감을 걱정하고 있다"며 안타까워했다.
앞서 지난해 유튜브 '짠한형 신동엽'에 출연해 "(교제 기간은) 1년이 됐고 결혼은 아직 모르겠다. 연하지만 열 몇 살 이렇게 차이가 나는 건 아니다"고 밝힌 황우슬혜는 이날 방송에서 "연하 남자친구가 있을 때 저도 (박지원과) 똑같은 말을 해본 적 있다. 그 이유는 뭐였나면, 단순하게 '또래들이랑 더 많이 놀아야 되지 않아?'라는 뜻이었다"라며 경험담을 털어놨다. 이에 한혜진은 "왜 언니를 만나면서는 노는 걸 못 해?"라며 반박했지만, 황우슬혜는 "나도 예전에는 놀고 싶고 그랬지만 지금은 조금 더 조용한 데 가고 싶고, 그렇게 바뀐다"라고 설명했다. 그러자 한혜진은 "다이나믹한 연애는 못 한다는 거, 언니 말 들으니 맞다. 우리는 피곤하거든"이라며 '누나'로서 격하게 공감해 웃음을 자아냈다.
최종 선택 전 누나·연하남들의 마음에 격변을 일으킨 마지막 데이트는 5일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야' 11회에서 만날 수 있다.