액션 영화 산증인 배우 김영인, 별세..향년 82세

기사입력 2026-01-04 14:19


액션 영화 산증인 배우 김영인, 별세..향년 82세
유족 제공[연합뉴스]

[스포츠조선 박아람 기자] 원로 배우 김영인 씨가 세상을 떠났다. 향년 82세.

4일 연예계에 따르면, 60여 년간 액션 영화·드라마 등에 조연과 단역으로 활약한 김영인 씨가 이날 오전 6시55분께 세상을 떠났다고 유족이 전했다.

1943년 경기도 양평에서 태어난 고인은 경기상고와 한양대 사학과를 졸업했다. 학창 시절 하키, 럭비, 권투 등 다양한 운동을 즐겼으며, 대학 시절 무술에 심취하며 충무로에 입문했다. 1961년 김기덕 감독의 영화 '5인의 해병'에서 주인공들의 액션 장면을 대신하며 '날으는 배우'라는 별명을 얻었다.

영화사 연구자 공영민 씨는 2019년 한국영상자료원 홈페이지에 "김영인 배우는 한국 영화 역사상 거의 최초의 스턴트맨으로 활약했다. '5인의 해병'에서 보여준 주인공들의 액션은 단순해 보이지만, 당시 전쟁 액션 영화에서 가능한 기본적인 액션 상황을 잘 보여주고 있다"고 평가했다.

1966년 김기덕 감독의 '불타는 청춘'으로 정식 데뷔한 그는 이후 '어명'(1967), '실록 김두한'(1974), '동백꽃 신사'(1979) 등부터 2000년대 '피도 눈물도 없이'(2002), '아라한 장풍대작전'(2004), '주먹이 운다'(2005), '다찌마와 리: 악인이여 지옥행 급행열차를 타라'(2008)까지 약 400~500편의 액션 영화에 출연했다. 또한 200여 편에서는 청룽(성룡), 이대근, 김희라 등 액션 스타들의 액션 안무를 지도했다.

스스로 대표작으로는 '실록 김두한'의 박치기 대장 성팔이 액션과 '동백꽃 신사'의 클라이맥스 액션을 꼽았다. 류승완 감독은 저서 '류승완의 본색'에서 "'오사까 대부'(1986)에서 김영인 아저씨의 마지막 대결 장면은 정말 근사했고, 이들은 끝까지 싸운다"고 회상했다.

1980년대부터는 TV 드라마에도 출연했으며, 1989년 KBS 드라마 '무풍지대'에서는 김두한 역을 맡았다. 한국영화배우협회 상임이사를 역임했으며, 2006년 제43회 대종상영화제에서 특별연기상을 받았다.

고인은 한국영상자료원 구술에서 한국 액션 영화 특유의 장면 제작 과정을 회상하며 "단역 배우들이 한 컷이라도 더 나오려고 애쓰다 보니, '으아아악!' 하며 몇 바퀴 돌다가 풀을 다 뽑고 일어나는 등 생동감 있는 장면이 생겨났다"고 말했다.

빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 7호실에 마련됐다. 조문은 4일 오후 2시부터 가능하며, 발인은 6일 오전 7시 40분이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지 (사건반장)

2.

고향 내려간뒤 연락두절 '14년지기 오빠', 2주전 사망 소식에 충격…김풍 "묘하게 찜찜한 느낌"(탐비)

3.

박나래, 차 뒷좌석서 男과 '특정 행위' 의혹…노동청 조사 착수[SC이슈]

4.

안성기, 쓰러지기 전 남긴 안부인사 “우리 건강하자”

5.

백지영, 기를 쓰고 딸 얼굴 감추는 이유 "남편 정석원♥처럼 이름 사라질 수도"

연예 많이본뉴스
1.

‘나나 역고소’ 강도범 “나나가 돈 준다고 했는데 안 줘” 황당 옥중편지 (사건반장)

2.

고향 내려간뒤 연락두절 '14년지기 오빠', 2주전 사망 소식에 충격…김풍 "묘하게 찜찜한 느낌"(탐비)

3.

박나래, 차 뒷좌석서 男과 '특정 행위' 의혹…노동청 조사 착수[SC이슈]

4.

안성기, 쓰러지기 전 남긴 안부인사 “우리 건강하자”

5.

백지영, 기를 쓰고 딸 얼굴 감추는 이유 "남편 정석원♥처럼 이름 사라질 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

"안전해?" "저는 미국에…" KBO 베네수엘라 선수들 거취 확인, 신변 문제 없나

2.

"손흥민 2.0 무조건 영입해라!" 英 매체 강력주장…쏘니급 양발+득점력+스피드 모두 호평

3.

있을 땐 몰랐는데, 없으니 정말 골치 아프다...박찬호 사라진 KIA, 1번 누가 치나

4.

차 안에서 마약이라고?…WS 우승 멤버 몰락 위기 "뒷좌석 승객이었는데"

5.

양민혁 초비상! 이대로면 손흥민 후계자 불가능...07년생 토트넘+잉글랜드 역대급 기대주, 잠재력 폭발 시작

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.