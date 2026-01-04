정선희, 술자리에서 '大선배' 신동엽에게 "그만해, 이 새X야"→막말한 이유 '폭로'(김영철 오리지널)

기사입력 2026-01-04 22:05


정선희, 술자리에서 '大선배' 신동엽에게 "그만해, 이 새X야"→막말한 …

[스포츠조선 고재완 기자] 김영철이 정선희를 게스트로 초대해 갖가지 에피소드로 보는 이들을 웃게 만들었다.

김영철은 지난 3일 자신의 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에 '절친 정선희♥김영철, 연예계 뒷이야기 대방출(feat. 유재석, 신동엽, 성시경)'라는 제목의 영상을 공개했다.

김영철은 영상에서 "예전 신동엽, 정선희와 세명이 술자리를 한 적이 있다"며 "그때 신동엽에 '너희 너무 잘 어울릴 것 같다'고 말하더라"고 운을 뗐다. 이어 "그러면서 '선희야, 영철이 어떠니'라고 묻더라"고 말하자 정선희는 "선배지만 목젖 칠 뻔 했잖아"라고 농담했다.

또 김영철은 "나에게도 '영철아, 선희 어떠니'라고 물어서 '나는 뭐 누나 나쁘지 않지'라고 말했다. 그런데 신동엽이 다시 '선희야. 너도 영철이'까지 얘기했는데 정선희가 '그만해 이 새X야. 아 신동엽 이새X 진짜'라고 화를 내더라"며 "정선희는 선배한테 욕도 한다"고 폭로했다.


정선희, 술자리에서 '大선배' 신동엽에게 "그만해, 이 새X야"→막말한 …
유재석과의 에피소드도 공개됐다. 정선희는 김영철과의 통화 습관을 설명하며, 주변에서 종종 "이제 끊어야 할 것 같다"는 신호를 받는 상황을 전했다. 그는 "김영철과 2시간 40분 넘게 통화한 적도 있다"고 말했다.

이어 김영철은 "'핑계고'에 출연한 후 유재석과 '오늘 너무 재밌었다'고 통화하다가 한 2분 지나면 유재석이 '어 영철아, 이제 끊어야할 것 같아'라고 말한다. 얘기가 아직 마무리가 안됐고 나는 말을 하고 있는데 그런다"며 "내가 좋긴 한데 안다가왔으면 좋겠나보다"라고 웃었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
정선희, 술자리에서 '大선배' 신동엽에게 "그만해, 이 새X야"→막말한 …

정선희, 술자리에서 '大선배' 신동엽에게 "그만해, 이 새X야"→막말한 …

정선희, 술자리에서 '大선배' 신동엽에게 "그만해, 이 새X야"→막말한 …

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신정환 폭로에 이상민 반격..."룰라 팔아넘겼다고? 나도 똑같이 정산 받았다"

2.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

5.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

연예 많이본뉴스
1.

신정환 폭로에 이상민 반격..."룰라 팔아넘겼다고? 나도 똑같이 정산 받았다"

2.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

5.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

스포츠 많이본뉴스
1.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

2.

[KBL리뷰]'신인 문유현 번뜩였다' 정관장, KCC에 4연패 안겨…76-68 승리, 선두 추격 성공

3.

'대구가 사랑한 센터백'조진우,새해 수원FC 유니폼 입는다[단독]

4.

[현장인터뷰] '4연패 수렁' 이상민 감독이 짚은 패인 "3점슛 부족, 숀 롱과 허훈에 쏠린 득점"

5.

"올해 승격해도 되겠습니까" '빅네임 폭풍 영입' K리그 막내 용인FC의 당찬 포부…창단식서 자주색 홈 유니폼 공개[현장에서]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.