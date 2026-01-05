조용필, '60년 지기' 故안성기에 "한국 영화계 별이자, 나의 친구야……

[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 조용필이 '60년 지기' 고(故) 안성기를 향한 애도 메시지를 전했다.
5일 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 안성기는 이날 오전 9시 별세했다. 향년 74세.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 항암 치료를 이어가다 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 과정에서 6개월 만에 재발해 다시 치료를 받아오던 중, 지난달 30일 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 회복하지 못했다.
장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행되며 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡아 장례를 진행한다. 배우 이정재, 정우성 등의 영화인들의 운구로 고인의 마지막 길을 배웅한다.
고인의 빈소는 이날 오후 서울 서초구 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 상주로는 아내 오소영 씨와 아들 안다빈 씨, 안필립 씨 등이 이름을 올린 채 슬픔 속 빈소를 지키고 있다. 발인은 1월 9일(금) 오전 6시, 장지는 양평 별그리다다.
조용필은 비보를 접하자마자 일찍이 빈소를 찾았다. 두 사람은 경동중학교 동창이다. 중학교 3학년 땐 짝꿍으로 알려져, 60년간 오랜 우정을 자랑해 왔다. 조용필은 "지금 투어 중이라서 입술이 다 부르트고 그런 상황이다. 그런데 갑자기 친구가 또 변을 당했다고 해서 (왔다)"며 "지난번에 잘 퇴원해서, 완쾌했다고 생각했는데 갑자기 이렇게 돼 너무나 안타깝다. 자기가 완쾌됐다고 '용필아 나 다 나았어'라고 했는데, 이번에 또 입원을 했다고 해서 '심각하구나'라고 생각했다"고 말하며 슬픔을 감추지 못했다.
이어 고인과의 추억을 떠올리며 "(안성기는) 어렸을 때부터 참 좋은 친구였다. 성격도 좋고, 같은 반 짝꿍이었고 집도 가까워서 같이 걸어 다녔는데, 옛날 생각이 난다"고 말했다.
그러면서 "올라가서도 편히 쉬었으면 좋겠다. 너무 아쉬움 갖지 말고, 위에 가서라도 남은 연기 생활할 수 있었으면 좋겠다. 영화계에 큰 별이 하나 떨어졌다. 나의 친구이기도 하지만, 영화계에 큰 별이지 않나. 이제 편히 쉬라고 이야기하고 싶다"고 작별 인사를 전했다.