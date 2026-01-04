이민정 50만 구독자, '이병헌 얼굴 반대' 요구 쏟아졌다..."블러처리 해달라"
[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정의 유튜브 50만 공약인 '이병헌 블러 해제'에 구독자들의 반대가 웃음을 자아냈다.
4일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(냉부해)에서는 배우 이민정의 산해진미 가득한 냉장고 속 재료로 2026시즌 개막전이 열렸다.
유튜브를 시작하며 더욱 화제가 된 이민정은 "처음 공약이 '50만이 넘으면 이병헌과 박찬욱을 모셔오겠다'였다. 근데 이병헌 씨가 계속 나오면 안되니까 블러처리 한 거다"라 설명했다.
이민정은 "그리고 50만이 가까워질 수록 블러처리를 약하게 했다. 그래서 사람들이 '블러가 약해지는 거 같다' 해서 맞다고 했다"고 웃었다.
그러면서 "얼마 전에 구독자 50만을 넘어서 블러를 없앴다. 이병헌 씨가 축하 영상을 보내줬다"라 밝혔다.
앞서 이민정의 유튜브 채널에는 '해외에서 날아온 축하 영상. 드디어 이병헌 블러 해제'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이병헌은 "50만 돌파를 축하 드린다. 이제 블러가 없는 관계로 이렇게 헤어와 메이크업을 풀 착장하고 인사를 드린다"며 "앞으로도 많은 분들께 즐거움을 주는 MJ 유튜브로 발전하길 바란다. 파이팅!"이라며 영상으로 응원했다.
하지만 이민정은 "근데 이병헌이 너무 얼굴과 가까이 찍은 거다. 오히려 사람들이 '부담된다. 블러해달라'고 하더라"라 해 웃음을 자아냈다.
이에 역시 유튜브 채널을 운영하고 있는 김풍은 "그런데 구독자들은 그런 걸 좋아한다. 재밌지 않냐"라 공감했다.
한편 이민정은 2013년 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
