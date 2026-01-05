손연재, 끝없는 '돈자랑'하더니..육아 브랜드 협찬 속 미혼모에 육아 용…

손연재, 끝없는 '돈자랑'하더니..육아 브랜드 협찬 속 미혼모에 육아 용품 기부
[스포츠조선 조지영 기자] 전 리듬체조 국가대표 손연재가 네덜란드 프리미엄 육아 브랜드와 함께 2026년 새해 병오년을 맞아 미혼모 시설에 유모차와 아기의자 등 육아용품을 기부했다.
이번 후원 전달식은 지난해 12월 30일 경기도 용인시 기흥에 위치한 생명의집에서 열렸다. 생명의집은 미혼모 및 한 부모 가족 여성들의 자립을 돕는 사회 복지 시설이다.
전달식에는 손연재와 부가부 담당자가 직접 참석해 기부의 의미를 한층 더했다. 이날 손연재는 유모차와 하이체어 베이비 컴플릿 등 약 2000만원 상당의 물품을 전달했다. 생명의집에 전달된 유모차와 아기의자는 엄마와 아이의 안전하고 편리한 외출 및 행복한 추억을 만드는데 소중하게 사용될 예정이다.
특히, 이번 기부는 부가부의 브랜드 철학과 첫 출산 이후 부가부 유모차를 꾸준히 사용 중인 손연재와의 특별한 인연을 배경으로 성사됐다. 부가부와 손연재는 홀로 하는 첫 육아에 있어, 엄마와 아이가 이동의 제약 없이 어디든 자유롭고 안전하게 다니며 더 행복해질 수 있도록 도움이 되고자 공동 기부를 기획 진행했다.
또 육아 브랜드와 손연재는 지난해 5월에도 가정의 달을 맞아 영유아 대상의 사회복지법인인 대한사회복지회를 통해 첫 사회공헌활동을 함께하기도 했다. 이러한 인연이 지속 이어지며 이번에도 뜻깊은 일을 함께 하기로 한 것.
손연재는 선수 시절부터 기부 활동을 이어오며 결혼 당시에도 축의금 기부 등 꾸준한 선행에 앞장서고 있다. 출산 후에도 어린이 병원과 산부인과 및 소아과 기부, 최근에는 서울 지역 저소득층 가구 지원과 리듬체조 유망주 육성을 위한 재능 기부까지 다양한 나눔 활동으로 선한 영향력을 지속 확장하고 있다.
현재 리프 스튜디오 CEO로 활동하며 리듬체조 꿈나무를 발굴, 육성하는 일에 힘쓰고 있는 손연재는 특히 대한민국 리듬체조 저변 확대와 대중화를 위해 매년 리프 챌린지컵을 개최하고 있다. 최근에는 제1회 리프 생활리듬체조 대회를 진행했다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
