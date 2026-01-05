쯔양, '월수익 1억' 돈 관리 비법 공개 "걱정할 게 없다" ('프로듀…

4일 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'에서는 '월수입 외제차 한 대 쯔양의 돈 관리 비법'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
윤일상은 쯔양에게 "요즘 주식도 많이 하고 하는데 재테크, 보통 관리 어떻게 하냐"고 돈 관리 방법을 물었다.
이에 쯔양은 "저는 걱정할 게 없다"며 "안 한다"고 당당하게 밝혔다. 윤일상은 "재테크를 안 하냐"고 물었고 쯔양은 "아무것도 안 한다. 주식 아예 모르고 관심도 없고 '이걸로 이걸 불리자. 이걸로 이걸 하자' 이런 것 자체를 생각도 안 한다. 예금도 안 한다. 그냥 갖고만 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이에 윤일상은 "주소가 어떻게 되지?"라고 물어 웃음을 안겼다.
쯔양은 지난해 7월 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 출연해 월 수익을 쿨하게 공개했다. 쯔양은 "수익만으로는 한 달에 1억 정도인데 예전에는 1억을 훨씬 넘을 때도 있었다. 미국이나 일본 같은 경우는 우리나라보다 조회수 수익이 높다. 나라마다 수익 단가가 다르다"며 "당연히 수익이 적을 때도 있다. 많이 들어오는 만큼 많이 나간다. 직원들이 워낙 많기도 하고 제가 식당도 운영한다. 식비도 많이 나오다 보니까 생각만큼 수익이 많이 남지는 않는다"고 밝혔다.