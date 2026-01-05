이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구
[스포츠조선 박아람 기자] 국민 배우 안성기 씨가 5일 향년 74세로 세상을 떠난 가운데, 배우 이정재와 정우성이 고인의 마지막 길을 배웅한다.
안성기는 이날 오전 9시 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 가족이 지켜보는 가운데 별세했다. 지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸리며 쓰러져 중환자실에 입원해 의식불명 상태로 지낸 지 6일 만이다.
장례는 신영균예술문화재단과 한국영화배우협회가 주관하는 영화인장으로 진행된다. 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡는다.
소속사 아티스트컴퍼니는 "배우 이정재, 정우성 등 영화인들의 운구로 고인의 마지막 길을 배웅할 예정"이라며 "안성기 배우가 남긴 작품과 정신은 앞으로도 오래도록 우리 곁에 남을 것"이라고 전했다.
안성기는 2019년부터 혈액암 투병을 이어왔으며, 최근에는 회복에 전념하며 작품 복귀를 준비해왔다. 2020년 완치 판정을 받았지만, 재검진 과정에서 암 재발이 확인됐다. 그는 투병 중에도 연기에 대한 깊은 사명감과 성실함으로 동료 후배들과 현장을 존중하며 '국민 배우'로서의 삶을 이어갔다.
빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며, 발인은 오는 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다이다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.