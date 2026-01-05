토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

기사입력 2026-01-05 11:40


[스포츠조선 박아람 기자] 가수 토니안이 미국 유학 시절을 떠올린다.

오는 6일 방송되는 KBS 2TV '스모킹 건'에서는 '폭군은 항상 이렇게 죽는다' 편이 전파를 탄다.

1865년 4월 14일. 가족과 저녁 식사를 마친 L 씨는 아내와 함께 극장에서 연극을 감상했다. 연극이 절정에 달한 그때, 극장을 가득 울린 한발의 총격. L 씨는 그대로 앞으로 쓰러지고 마는데, 피해자는 제16대 미국 대통령인 에이브러햄 링컨이었다. 사건 뒤에 잘 알려지지 않았던 부검과정 그리고 역사적 의미까지, 전 세계를 뒤흔든 링컨 암살 사건의 전말을 파헤쳐 본다.

폭군에게 죽음을!

총격 이후, 2층 난간을 넘어 4m 아래로 뛰어내린 범인은 관객들을 향해 "Sic semper tyrannis! (폭군에게 죽음을!)"이라 외치고 극장 밖으로 유유히 사라졌다. 대통령을 살해하고 국가를 일시에 혼란에 빠뜨린 그가 과연 누구였으며, 그리고 왜 대통령을 살해했는지 그 내막을 추적한다.

이날 스페셜 게스트로 함께한 토니안은 "초중고를 미국에서 수학하며 배웠던 링컨 대통령은 역사상 가장 위대한 리더 중 한 명"이라며 "만약 링컨 대통령이 암살당하지 않았다면 우리 세상은 다른 모습이었을 것"이라고 소회를 밝혔다. 이지혜는 "링컨의 죽음 뒤에 이런 이야기가 있었던 것은 잘 몰랐다"며 "신념에 따라 분열된 모습이 지금과도 크게 다르지 않은 것 같아 씁쓸하다"고 전했다.

한편 이날 방송에는 정치학자 김지윤 박사가 출연해 링컨 암살 사건이 발생한 역사적 배경과 의미를 짚어보고, 태상호 총기 전문가는 암살에 사용된 총기와 당시 현장을 재구성한다. 또한, 이광민 정신건강의학과 전문의는 대통령을 살해한 범인의 왜곡된 심리를 심층 분석한다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

