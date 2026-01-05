클릭비 오종혁, 두 딸 아빠된다…결혼 5년 만에 경사[SC이슈]

기사입력 2026-01-05 14:10


클릭비 오종혁, 두 딸 아빠된다…결혼 5년 만에 경사[SC이슈]
사진 출처=오종혁 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 클릭비 출신 오종혁이 두 딸의 아빠가 된다.

오종혁은 4일 자신의 인스타그램을 통해 "이제 곧"이라는 글과 함께 둘째 아이의 성별을 공개하는 젠더 리빌 영상을 게재했다.

영상에는 오종혁 부부와 첫째 딸이 함께 풍선을 터뜨리며 둘째의 성별을 확인하는 장면이 담겼다. 성별 공개에 앞서 오종혁은 "나는 딸. 딸 둘 아빠면 좋겠다"고 말했고, 첫째 딸 역시 여동생을 바라는 모습을 보였다.


클릭비 오종혁, 두 딸 아빠된다…결혼 5년 만에 경사[SC이슈]
사진 출처=오종혁 SNS

클릭비 오종혁, 두 딸 아빠된다…결혼 5년 만에 경사[SC이슈]
사진 출처=오종혁 SNS
이후 풍선을 터뜨리자 딸을 의미하는 핑크빛 꽃가루가 흩날렸고, 오종혁은 "진짜?"라며 환한 미소로 기쁨을 드러냈다. 이어 아내의 배를 다정하게 쓰다듬으며 "깜짝(태명)아, 얼른 나와"라고 애정을 표현했다.

오종혁은 2021년 4월 비연예인 사업가 박혜수 씨와 결혼했으며, 이듬해 7월 첫 딸을 품에 안았다. 이들 부부는 지난해 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 결혼과 육아 일상을 공개하며 많은 응원을 받았다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.