클릭비 오종혁, 두 딸 아빠된다…결혼 5년 만에 경사[SC이슈]
|사진 출처=오종혁 SNS
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 클릭비 출신 오종혁이 두 딸의 아빠가 된다.
오종혁은 4일 자신의 인스타그램을 통해 "이제 곧"이라는 글과 함께 둘째 아이의 성별을 공개하는 젠더 리빌 영상을 게재했다.
영상에는 오종혁 부부와 첫째 딸이 함께 풍선을 터뜨리며 둘째의 성별을 확인하는 장면이 담겼다. 성별 공개에 앞서 오종혁은 "나는 딸. 딸 둘 아빠면 좋겠다"고 말했고, 첫째 딸 역시 여동생을 바라는 모습을 보였다.
|사진 출처=오종혁 SNS
이후 풍선을 터뜨리자 딸을 의미하는 핑크빛 꽃가루가 흩날렸고, 오종혁은 "진짜?"라며 환한 미소로 기쁨을 드러냈다. 이어 아내의 배를 다정하게 쓰다듬으며 "깜짝(태명)아, 얼른 나와"라고 애정을 표현했다.
|사진 출처=오종혁 SNS
오종혁은 2021년 4월 비연예인 사업가 박혜수 씨와 결혼했으며, 이듬해 7월 첫 딸을 품에 안았다. 이들 부부는 지난해 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 결혼과 육아 일상을 공개하며 많은 응원을 받았다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
