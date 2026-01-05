윤남노, 지예은 전화 연결되자 ‘눈물 펑펑’…하지원 앞 초호화 풀코스까지

[스포츠조선 조민정 기자] 셰프 윤남노가 JTBC '당일배송 우리집'에서 예상 밖의 눈물을 흘리며 '핑크빛 전화 맞선'의 주인공으로 시선을 끌었다.
6일 방송에서는 첫 게스트로 등장한 윤남노가 양손 가득 식재료를 들고 등장해 김성령, 하지원, 장영란, 가비를 단숨에 들썩이게 했다.
장영란이 "재료를 직접 준비한 거냐"고 묻자 윤남노는 "다시 음식을 대접하고 싶은 누나가 있다"고 답했고, 그 '누나'가 하지원임이 밝혀지며 현장이 술렁였다. 두 사람은 최근 '냉장고를 부탁해'에서 만난 인연으로, 당시 하지원의 극찬 속에 윤남노가 승리를 차지한 바 있다.
이날 윤남노는 하지원을 위해 직접 꾸린 '앞마당 풀코스 디너'를 준비했다. '흑백요리사'에서 선보인 시그니처 소스를 곁들인 광어 스테이크, 차돌전복솥밥, 랍스터 된장국까지 이어지는 초호화 코스에 김성령은 "내 평생 최고"라며 감탄했고, 하지원은 "올해 먹은 음식 중 제일"이라며 박수를 보냈다. 여기에 회식 자리에서만 공개됐던 윤남노 표 '미나리 소주'까지 풀 오픈되며 테이블은 일순간 축제 분위기로 달아올랐다.
윤남노는 "최근 '냉부해'에서 계속 져서 상처받았는데, 오늘 제대로 치유됐다"며 진심 어린 마음을 내비쳤다.
그러던 중 장영란의 "못 하는 게 없어, 여자친구만 못 만들었네"라는 한마디에 현장은 순식간에 '로맨스 모드'로 급전환됐다. 이상형으로 지예은을 꼽은 윤남노를 위해 가비가 즉석에서 전화를 걸었고, 통화가 연결되자 윤남노는 "'흑백요리사' 결과 발표 때보다 떨린다"고 손을 떨었다.
지예은이 "남자친구 없다"고 밝히자 윤남노는 긴장을 풀고 미소를 지어 보였지만, 미나리 소주를 원샷한 뒤 갑자기 눈물을 흘리며 모두를 놀라게 했다.
윤남노의 눈물 속에는 어떤 이야기가 숨어 있을까. '당일배송 우리집'은 6일 오후 8시 50분 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com