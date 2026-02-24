'김다예♥' 박수홍, 가족 설움 끝..설날에 처가 식구 만났다 "딸 '최애'는 외할머니"(행복해다홍)

기사입력 2026-02-24 08:26


'김다예♥' 박수홍, 가족 설움 끝..설날에 처가 식구 만났다 "딸 '최…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 박수홍의 딸 재이 양이 '최애 가족'으로 외할머니를 선택했다.

23일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '(재이VLOG) 누구한테 먼저 갈거야..? 아빠 박수홍의 자존심을 걸고 간절하게 불러보았다.. | 16개월 아기 | 육아 가족 일상 브이로그 | 조부모님과 함께 서울대공원 투어 |'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 박수홍과 김다예 부부가 딸 재이와 함께 동물원을 찾은 모습이 담겼다. 두 사람은 재이의 손을 꼭 잡은 채 서울대공원을 방문했다. 부부는 "아기 손을 잡고 함께 걷는 게 꿈이었다. 지금 꿈을 꾸는 것 같다. 정말 행복하다"라며 벅찬 소감을 전했다.

레서판다부터 원숭이, 사슴, 코끼리 등 다양한 동물을 만난 재이 양은 눈을 반짝이며 연신 감탄사를 쏟아냈다. 특히 나뭇잎을 먹는 레서판다를 보며 "냠냠냠"이라고 귀엽게 흉내 내 웃음을 자아냈고, 이를 지켜보던 박수홍은 흐뭇한 미소를 감추지 못했다.


'김다예♥' 박수홍, 가족 설움 끝..설날에 처가 식구 만났다 "딸 '최…
동물원에 이어 박물관 관람까지 마친 재이 양은 설을 맞아 외가 식구들과 만났다. 외할아버지와 외할머니를 보자마자 곧장 달려가 품에 안기며 반가움을 한껏 드러내 훈훈함을 안겼다.

이어 가족들은 '재이의 최애 가족 순위' 대결을 펼쳤다. 외할아버지, 외할머니, 아빠, 엄마가 차례로 재이의 이름을 애타게 부른 가운데 가장 먼저 선택받은 이는 외할머니였다. 예상 밖 결과에 현장은 웃음으로 가득 찼다.

외할머니를 제외한 2위 쟁탈전도 이어졌다. 김다예는 "이번엔 진짜 자존심 싸움이다. 할머니까지는 오케이"라며 승부욕을 불태웠다. 엄마, 아빠, 외할아버지가 간절하게 손을 내미는 순간, 재이는 망설임 없이 아빠에게 직진해 품에 안겼다. 박수홍은 두 팔로 딸을 번쩍 안아 올리며 "역시 노력은 배반하지 않는다. 투지 대비 보상받는 거다"라고 너스레를 떨어 '딸 바보' 면모를 드러냈다.

마지막으로 자존심이 걸린 3·4위 대결이 펼쳐졌다. 재이 양은 잠시 고민하더니 외할아버지 대신 엄마 김다예를 선택했다. 김다예는 "지난 설날에도 3등이었는데 이번에도 3등이다"라며 아쉬움을 드러내 웃음을 자아냈다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 마친 뒤 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며, 2024년 첫딸 재이 양을 품에 안았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

스포츠 많이본뉴스
1.

쏘니한테 지고, 메시 분노 폭발! 심판실까지 쳐들어갔다? 사실무근…MLS 측 "메시, 리그 규정 위반하지 않았어"

2.

'100억 타자' 강백호 보직 확정…사령탑 미소 "연습하는 걸 보니 잘하더라, 그러나" [오키나와 현장]

3.

'307억 vs 1억' 같은 팀, 다른 세상, KBO에 도래한 '올 오어 낫싱'의 시대

4.

"손흥민 떠난 토트넘 '대충격'" 슈퍼컴, 16위 잔류 '희망 고문'! 아스널 22년 만의 EPL 우승…한국인 전멸→황희찬, 울버햄튼 강등 확률 100%

5.

"충격!" '감독 불쌍하다' 손흥민 없는 토트넘 기강 빠졌다…이고르 투도르 지시→미키 판 더 펜 '묵묵부답'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.