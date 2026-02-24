'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

기사입력 2026-02-24 06:30


[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 연예림이 눈 성형을 8번이나 한 이유를 고백했다.

23일 유튜브 채널 '안녕하세미'에서는 '인생 막사는 썰(ft.연예림)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

개그우먼 연예림을 만난 박세미는 공채 출신임을 부러워했지만 연예림은 "'개그콘서트'에 합격했는데 마이크를 10번도 못 찼다"고 토로했다.

연예림은 "나는 공채 7번 만에 됐다 공채가 되고 나서 너무 좋아서 울었다. 이거 되면 인생이 바뀔 줄 알았다. 근데 방송에 안 나온다"고 밝혔다. 이에 박세미는 "공채 보려 했더니 MBC 없어지고 SBS 없어지고 KBS 없어지고 '코미디 빅리그'도 없어졌다. KBS 다시 생기면 뭐하냐. 내가 이미 30대 중반이다. 요새 신인들도 예전 같지 않고 자유롭다. 내가 신인으로 들어갔는데 너무 친한 친구들이 대선배면 이제 좀 그렇다"며 "그리고 내가 심부름을 할 힘이 없다. 아침에 일어날 때 허리 잡고 일어난다"고 토로했다.


그러자 연예림은 "나도다. 난 디스크 수술 2번했다. 온갖 수술을 많이 한 사람이다"라고 밝혔다. 연예림은 여러 방송에서 성형만 13번 했다고 고백한 바 있다.

박세미는 "수술한 거 읊을 수 있는 것만 읊어달라"고 말했고 연예림은 "이미 다 공개했다. 가슴 성형했고 눈만 8번 했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

연예림은 "사람들이 8번 했다 하면 내가 되게 예뻐지려고 노력하느라 눈을 키웠다가 작게 한 거라 생각한다. 근데 의료 사고 수준으로 눈이 안 감겼다"며 "안검하수할 때 근육을 너무 꽉 묶어놓은 거다. 당겨놓으니까 눈이 아무리 힘을 줘도 한쪽이 안 감긴다. 아침에 일어나면 물눈곱이 가득했다. 눈이 안 감겨서 점점 시력도 낮아지니까 하게 된 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

