브라이언, 음악방송 감독에 폭행 당했다 "멱살 잡고 때려, 사과도 못받아…

[스포츠조선 김소희 기자] 플라이 투 더 스카이 브라이언이 신인시절 카메라 감독에게 폭력을 당했던 경험을 고백했다.
5일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 "환희: 지금까지 예능 중 제일 재밌?땄빱 유튜브 최초 동반출연. 미공개 싸움썰 모두 풀어준 (구)SM 선배님들"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에는 브라이언과 환희가 출연해 데뷔 일화부터 근황까지 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
이날 브라이언은 과거 신인 시절 자료 화면을 보며, 음악방송 촬영 당시 카메라 감독에게 폭력 피해를 당한 일을 털어놨다.
그느 "내가 카메라를 잡고 무대한 적이 있다. 그때 (무대 전) 카메라 감독님이 나한테 '브라이언 씨. 생방송 때는 카메라 잡고 랩하세요'라고 했다. 근데 그분이 위 카메라 감독님한테 전달을 안 한거다"라고 당시 상황을 설명했다.
이어 "그날은 우리 엄마, 아빠가 미국에서 오시는 날이었다. 우리 딱 끝나고 무대 내려가는데, 카메라 감독이 내 멱살을 잡고 '야 이 새X야'하고 때렸다"며 "나는 정말 놀랐다. '나 왜 때리는 거지?', '왜 맞아야 하는 거지?'라고 생각했다. 나중에 알고보니 내가 멋대로 카메라 잡은 줄 알고 맞은 것"이라고 당시 황당했던 심정을 전했다. 그러면서 그는 "그 사람은 나한테 직접 사과하지 않았다. 결국 나중에 사과했지만, 나한테가 아니라 SM에게 했다"며 "우리가 신인이었고, 데뷔한 지 6개월밖에 안 됐을 때 일"이라고 덧붙였다.
한편 브라이언은 1999년 가수 환희와 함께 플라이 투 더 스카이로 데뷔했으며 'Sea of Love', 'Missing You' 등 히트곡으로 사랑받았다.