권상우, '180cm+훈남' 17세子 얼굴 첫 공개 "아들 생각할때 측은…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 권상우가 폭풍성장한 아들과 딸의 모습을 공개했다.
그는 "밤샘 촬영 끝내고 스키장에서 사람들이 많아지기 전에 찍어야 했다"며 "나의 옛 연인이 친구의 연인이 된 걸 보고 슬프지만 눈물을 보이지 않으려고 모자를 내리고, 그 사이로 눈물이 떨어지는 명장면이다. 눈물이 흘러내리는 게 포인트"라며 극중 상황에 대해 설명했다.
권상우는 "아들이 17살, 딸도 11살이다. 나는 계속 딸한테도 시비 걸고 싶고 장난치고 싶은데 애들은 커서 잘 안 받아준다"며 서운한 표정을 지었다.
그는 새 작품 관련 아이들 반응에 대해 "딸은 전혀 관심이 없다. 아들은 잠깐 가족들이랑 한국에 와 있다. 친구들이랑 '아바타'를 보러갔다가 극장에 내 영화 포스터가 붙어 있으니까 '아빠 영화 나왔던데?'라고 말하고 끝이다"고 했다.
권상우는 "말을 길게 안 한다"며 "내가 생각하는 아버지에 대한 롤모델도 없고 내가 경험해보지 못한 것이기 때문에 아들을 생각할 때도 좀 측은함이 있었다. 나도 아빠가 처음이라"라면서 "둘째 딸을 키울 때보다 어리숙한 면이 많았던 것 같다"고 밝혔다.
아내 손태영과 싸울 일 없는 유쾌한 부부 이야기 또한 웃음을 더한다. '아닌가'와 '어쨌거나' 마법의 두 단어로 이어지는 권상우·손태영 부부의 일상과 나이가 들수록 작품을 할 때마다 "벼랑 끝에 서 있는 느낌"을 받는다는 솔직한 고백도 털어놨다.
