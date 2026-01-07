[공식] CF 20개 찍고 돌연 은퇴하더니..주용만, 26년 만에 스크린…

[공식] CF 20개 찍고 돌연 은퇴하더니..주용만, 26년 만에 스크린으로 돌아온다

[스포츠조선 김소희 기자]1990년대 인기 절정기에서 돌연 은퇴한 배우 주용만이 약 26년 만의 연기 복귀작으로 오컬트 스릴러 영화 '디 아더 사이드' 출연을 확정했다. 또 차기작으로 영화 '피화'를 선택하며 화려한 귀환을 알렸다.

26년 만의 연기 복귀작으로 '디 아더 사이드'를 택한 주용만은 대본 리딩 현장에서 전매특허인 현실감 넘치는 연기는 긴 공백에도 녹슬지 않은 실력으로 '명품 감초 배우'를 입증했다는 후문이다. '디 아더 사이드'는 작가 지망생 '호은'(이루다 분)과 평범한 직장인이었던 '승윤'(차선우 분)이 음산한 비밀을 감춘 펜션에 도착하며 시작되는 오컬트 스릴러다. 주용만은 펜션 사장 '윤정구'로 분해 극의 중심을 이끌 예정이다.

또한 차기작으로 선택한 또 하나의 오컬트 스릴러 영화 '피화(血畵)'는 거장의 추모전에 걸릴 미완의 걸작을 둘러싸고 벌어지는 실종과 죽음, 그리고 감춰진 비밀을 파헤치는 내용이다. 소름 돋는 미스터리의 전개가 예고돼 흥미를 유발한다. 주용만은 영화 속 배경인 미대의 학부장으로, 미술사 강의를 담당한다. 정의보다는 실리를, 진실보다는 명분을 추구하는 캐릭터로 극의 깊이를 더한다.


1990년대 드라마 '종합병원'을 비롯해 다수의 히트작과 CF 출연으로 시청자에게 큰 사랑을 받았던 배우 주용만은 이번 작품으로 스크린에 복귀한다. 지난해 유튜브 채널 '근황올림픽'에서 깜짝 근황을 알린 주용만의 영상은 무려 47만 회라는 조회수를 기록하며 화제에 올랐다. 주용만은 변하지 않는 재치와 유쾌한 분위기로 "드라마 '종합병원' 4회 만에 CF가 대여섯 개가 들어왔다. CF를 스무 개 가까이했다. 그때 돈 좀 챙겼다"라고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아냈다. 또한 전성기에 은퇴를 결심한 이유로 바쁜 촬영 스케줄로 인한 가족에 대한 그리움을 꼽으며 "그만두고도 2년은 섭외 연락이 오더라"라고 전했다. 이어 그는 어느덧 30살이 된 딸의 로스쿨 졸업이라는 깜짝 근황으로 놀라움을 자아냈다.

CJK 엔터테인먼트 소속 배우 주용만은 연극과 영화 등 다양한 장르를 넘나들며, 드라마 '종합병원', 'LA아리랑', '위험한 사랑', '남자 셋 여자 셋', '좋은걸 어떡해', '귀여운 여인', '위기의 남자' 등에서 '원조 감초 연기'로 극에 활력과 리얼함을 더해 팬들의 큰 호응을 이끌었다. 작년에는 KBS 수목드라마 '빌런의 나라'에 특별 출연해 존재감을 발산했다.

