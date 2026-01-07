권상우 "유재석, 무능력해보여" 비난 폭발...'MC 책임론' 불거진 '틈만나면'

최종수정 2026-01-07 13:24

[스포츠조선 김수현기자] 권상우 문재원이 '틈만나면'에서 유재석과 만난다.

6일 SBS 예능 공식 유튜브 채널에는 'NEW 속 뒤집개 권상우×문채원, 승부욕 풀 장착으로 도파민 폭발할 하루' 영상이 업로드 됐다.

이날 유재석은 게스트로 출연한 권상우에 "차태현 이후에 또 얘가 옆에서 속을 뒤집는다"라며 진저리를 쳤다.


이에 권상우는 아랑곳 않고 "걔도 76이잖아요"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

유재석은 "76년생이 나랑 안맞는다"라 외쳤고, 유연석은 "76라인들이 속을 잘 뒤집는다"라고 거들었다.

다음 일정으로 빨리 가야한다고 보채는 유재석에 권상우는 "오후에 또 촬영 있으시냐. 저흰 이것 밖에 없다"라며 능청을 부렸고, 유재석은 "얘가 내 속을 뒤집는다"라고 한탄했다.

또 의뢰인을 위한 게임을 하던 권상우는 이내 "여기 MC가 문제다"라며 폭발했다.


어쩔 수 없이 불거진 'MC 책임론'에 유재석 유연석 역시 답답함을 금치 못했고, 화장실을 다녀오겠다는 유재석에 권상우는 "재석이 형이 무능력해 보이신다"라고 비난해 웃음을 안겼다.


승부욕 풀장착한 '틈친구' 권상우 문재원과 유재석의 케미가 기대감을 자아낸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.